EEUU.- Trump anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional tiroteada en la víspera cerca de la Casa Blanca

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves el fallecimiento de la agente de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, tiroteada en la víspera en Washington, a escasas manzanas de la Casa Blanca, junto a otro miembro de la fuerza.

"Lamentablemente, debo informarles que, segundos antes de comenzar, acabo de enterarme de que Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que estamos hablando, una persona joven, magnífica y muy respetada, que comenzó a prestar servicio en junio de 2023 y destacaba en todos los aspectos, acaba de fallecer", ha declarado el mandatario estadounidense en el marco de una conversación a distancia con militares de servicio con motivo del Día de Acción de Gracias.

El magnate republicano ha subrayado que Beckstrom, "una persona increíble" que "destacaba en todos los sentidos", ha muerto tras ser "brutalmente atacada", en referencia al tiroteo en la víspera llevado a cabo por un ciudadano afgano.