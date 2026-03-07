EEUU: trump anuncia una coalición militar antinarcos

En su intervención en la Cumbre del Escudo de las Américas, Trump afirmó que la nueva alianza, formalmente denominada Coalición Anticartel de las Américas (ACCC), profundizará la cooperación militar entre socios regionales para contrarrestar a las organizaciones criminales transnacionales, que describió como "Una amenaza creciente para la seguridad regional y global".

En relación con los ataques en curso contra Irán, Trump afirmó que se trata de un "Servicio que realmente estamos prestando, no para Oriente Medio, sino para el mundo", declaró durante la cumbre.

El encuentro reunió a varios líderes de las Américas, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; y el presidente electo de Chile, José Kast.

(ANSA).