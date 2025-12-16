EEUU: Trump anunciará un mensaje a la nación desde la Casa Blanca

"Queridos estadounidenses: mañana por la noche daré un discurso a la nación, a las 21, desde la Casa Blanca. Espero verlos. Ha sido un gran año para nuestro país, y lo mejor aún está por venir", escribió Trump en su red social Truth.

Hasta el momento, la Casa Blanca no precisó los temas que abordará el mandatario, aunque el anuncio se produce en un contexto marcado por debates sobre economía, seguridad y política exterior, además de la antesala del año electoral legislativo de 2026.

El discurso será el primero de este tipo en varias semanas y genera expectativa sobre posibles anuncios o definiciones políticas del presidente. (ANSA).