EEUU.- Trump aprovecha su mensaje por Navidad para cargar contra "la escoria de la izquierda radical"

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado su mensaje con motivo de la Navidad para cargar contra "la escoria de la izquierda radical" y defender las acciones adoptadas desde su vuelta a la Casa Blanca en enero: "Somos respetados de nuevo, quizá más que nunca antes".

"Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero fracasa miserablemente", ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social.

"Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en deportes femeninos, transgénero para todos ni fuerzas de seguridad débiles", ha subrayado. "Lo que tenemos es un mercado de divisas en cifras récord, las cifras de criminalidad más bajas en décadas, sin inflación y un PIB del 4,3, dos puntos mejor de lo esperado", ha dicho.

Asimismo, ha defendido que los aranceles que ha impuesto durante los últimos meses han dado a Estados Unidos "billones de dólares en crecimiento y prosperidad, además de la Seguridad Nacional más fuerte que se ha tenido nunca". "Que Dios bendiga a Estados Unidos", ha zanjado.

Previamente, había mantenido un encuentro telefónico desde su mansión en Mar-a-Lago con niños que llaman al Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) mientras sigue la ruta de Santa Claus con motivo de la Nochebuena, un acto en el que prometió no permitir que un "Papa Noel malo" se "infiltre" en el país.

"Queremos asegurarnos de que Santa se esté portando bien. Santa es una persona muy buena", dijo Trump. "Queremos asegurarnos de que no haya infiltrados, que no estemos infiltrando en nuestro país a un Santa malo", manifestó durante la conversación con estos niños, que telefonearon desde varios estados al NORAD.