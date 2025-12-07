EEUU.- Trump arremete contra el indultado congresista Cuellar por presentarse de nuevo a las elecciones como demócrata

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acometido este domingo contra el congresista por Texas Henry Cuellar, a quien indultó tras una imputación por soborno, tras conocer que el legislador tenía intención de volver a presentarse a las elecciones por el Partido Demócrata.

Cuellar, copresidente del caucus del Congreso sobre Azerbaiyán, fue imputado en 2024 por el Departamento de Justicia junto a su esposa, Imelda, por una serie de cargos federales por recibir US$600.000 (557.000 euros) en sobornos por parte de dos entidades extranjeras.

Ambos habrían recibido dicha cantidad entre diciembre de 2014 y noviembre de 2021 por parte de una empresa petrolífera estatal de Azerbaiyán y de un banco con sede en Ciudad de México a cambio de influir en la actividad legislativa con iniciativas en su favor.

Cuellar, tras recibir esta semana el indulto, ha comparecido este pasado sábado ante las cámaras de Fox News para agradecer el perdón de Trump e insistir en que era una víctima de una persecución política, pero reiteró su intención de comparecer a las elecciones.

"Seguiré trabajando de forma bipartidista para contribuir al éxito de nuestro país. Sigo agradecido por mi familia, mi fe y el increíble apoyo de nuestra comunidad del sur de Texas", ha explicado después Cuellar en su cuenta de la red social X.

"¿Te lo puedes creer?", ha lamentado Trump en respuesta. "Biden quería encarcelar a Cuellar y a su mujer, Imelda, durante 15 años, y sus hijas me escribieron una carta preciosa para que actuara".

"Tras leerla decidí, por justicia y por la preciosa petición de las hijas, que iba a conceder a Henry y a Imelda un perdón completo. ¡Y entonces pasó lo que pasó! Cuellar va y anuncia que volverá a presentarse al Congreso por el gran estado de Texas, donde recibí el mayor número de votos que nadie ha recibido jamás", ha publicado en su plataforma Truth Social.

"Va a regresar con la escoria de la izquierda radical que le quería ver toda su vida en prisión. Menuda falta de lealtad. A los votantes de Texas no les va a gustar. En fin: la próxima vez, se acabó el ir de buen chico", ha zanjado Trump.