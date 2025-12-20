EEUU: Trump arremete contra el Obamacare en Carolina del Norte

"Sirve para enriquecer a las compañías de seguros; yo quiero dar el dinero directamente a los estadounidenses", afirmó.

Los subsidios previstos por la reforma sanitaria impulsada por el ex presidente demócrata Barack Obama vencen en los próximos días, lo que implicaría un aumento de las primas para millones de estadounidenses.

En North Carolina, alrededor de un millón de personas —el 15% de la población— contrató este año un seguro médico a través del programa.

Trump también sostuvo que su administración redujo el costo de los medicamentos "hasta un 600%" gracias a un acuerdo anunciado el jueves, una afirmación considerada hiperbólica, ya que resulta matemáticamente imposible. (ANSA).