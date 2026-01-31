EEUU: Trump arremete contra Ilhan Omar y el gobernador de Minnesota por presunto fraude

"La estafadora Ilhan Omar y sus horribles amigos de Somalia deberían estar en la cárcel o ser enviados de regreso a Somalia.

El gobernador Walz o es el funcionario público más corrupto de la historia o el más incompetente", escribió Trump en su red social Truth Social, en referencia a lo que describió como un escándalo de fraude en el sistema de welfare de Minnesota.

Según el mandatario, el monto del presunto fraude sería "mucho mayor que los 19.000 millones de dólares estimados inicialmente", sin aportar detalles adicionales ni documentación que respalde esa cifra.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión política creciente en torno a investigaciones federales y estatales sobre el uso indebido de fondos públicos en programas de asistencia alimentaria y social en Minnesota, un tema que ha sido utilizado reiteradamente por Trump como argumento contra líderes demócratas y contra las políticas sociales impulsadas por ese partido.

Ilhan Omar, una de las primeras congresistas musulmanas en el Congreso y figura destacada del ala progresista demócrata, ha sido blanco frecuente de ataques de Trump desde su primer mandato, en muchos casos con referencias a su origen somalí, críticas que han sido calificadas por sus detractores como xenófobas y racistas. (ANSA).