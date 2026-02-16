EEUU: Trump ataca, "desastre ecológico en el Potomac, es culpa de los demócratas"

"Se está produciendo un enorme desastre ecológico en el Potomac debido a la mala gestión de los líderes demócratas locales, especialmente del gobernador de Maryland, Wes Moore", escribió el presidente en su cuenta de la red social Truth.

Este descalabro se produjo tras un fallo en la red de alcantarillado en el estado vecino al Distrito de Columbia, que resultó en la descarga de miles de litros de aguas residuales en el río.

Se estima que llevará meses devolver el Potomac a la normalidad. Aunque en algunos tramos el río es apto para nadar -incluso el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., nadó en él-, el reciente incidente dificultará a los residentes de Washington, Maryland y Virginia disfrutar del río con tranquilidad.

"Este es el mismo gobernador que no puede reconstruir un puente. Está claro que las autoridades locales no pueden manejar adecuadamente esta calamidad", argumentó Trump, refiriéndose al colapso de un puente en Baltimore hace dos años.

"Ordeno a las autoridades federales que proporcionen de inmediato toda la ayuda necesaria para proteger el Potomac; no puedo permitir que líderes locales incompetentes conviertan el río en el corazón de Washington en una zona en desastre", agregó el presidente. (ANSA).