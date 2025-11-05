EEUU.- Trump atribuye la victoria demócrata en Nueva York y dos estados al cierre de Gobierno

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atribuido la derrota de su partido en las distintas elecciones que este martes se han celebrado en su país, destacando la victoria del candidato demócrata Zohran Mamdani en la Alcaldía de Nueva York, a su ausencia en las papeletas electorales y al cierre de Gobierno federal, que en esta misma jornada ha alcanzado el récord de 35 días. "Trump no estaba en las papeletas electorales y el cierre del Gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche", ha señalado en un breve mensaje en su plataforma Truth Social. Poco después, el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado en la misma red social su apuesta por "aprobar la reforma electoral, la identificación de los votantes, no al voto por correo" y ha abogado por "salvar" al Tribunal Supremo del "packing", un término referido al aumento de los magistrados del alto tribunal para modificar su equilibrio ideológico. "¡Acabar con el filibusterismo!", ha concluido. Trump ha hecho estas declaraciones en una jornada en la que los demócratas se han alzado con sendas victorias en las elecciones en los estados de Nueva Jersey y Virginia, donde los republicanos han salido del Gobierno, así como a la Alcaldía de Nueva York. Zohran Mamdani, musulmán y de ascendencia ugandesa por parte de padre, será el próximo regidor de la ciudad más poblada de todo el país, gracias al apoyo de más de 1 millón de electores y pese a la campaña de ataques orquestada en su contra desde su principal rival, Andrew Cuomo, y el presidente estadounidense. El neoyorquino, que recibió un escaso respaldo de los barones del Partido Demócrata, ha sido sin embargo felicitado por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, quien ha descrito la victoria de Mamdani como "merecida e histórica". "He trabajado de forma colaborativa y productiva con el alcalde electo Mamdani en una serie de cuestiones vitales a lo largo de los años, entre ellas la concesión de una ayuda histórica a nuestros taxistas, que sufrían una deuda aplastante e injusta, y espero seguir aprovechando esa colaboración para mantener la ciudad de Nueva York fuerte, justa, más asequible y próspera", ha declarado en un comunicado recogido por la cadena CBS. En la misma nota, ha festejado los resultados obtenidos por los demócratas en el resto de comicios, en lo que ha calificado de "repudio a la agenda de Trump". "La crueldad, el caos y la codicia que definen el radicalismo MAGA y que disparan los precios fueron rechazados firmemente por el pueblo estadounidense", ha agregado.