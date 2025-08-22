EEUU: Trump autoriza a tropas Washington a portar armas

Se espera que se actúe sobre la nueva autoridad en los próximos días, dijo la fuente cercana al gobierno de Donald Trump.

La decisión de Hegseth allana el camino para que las casi 2000 tropas ahora movilizadas en Washington, D.C., expandan significativamente sus operaciones, incluidas las posibles patrullas de seguridad en vecindarios que luchan contra el crimen.

En una visita al personal de la Guardia Nacional el jueves, el presidente Donald Trump sugirió que el personal militar desempeñaría el papel más importante en la aplicación de la ley en la ciudad.

"Tienen que ser fuertes, tienen que ser duros", dijo Trump al personal de la Guardia en los Estados Unidos en la Instalación de operaciones de la policía del parque Anacostia.

"Tienen que hacer su trabajo. Lo que sea necesario para hacer su trabajo".

La semana pasada, Trump declaró que el crimen en la capital de Estados Unidos estaba fuera de control y que se haría cargo de las operaciones policiales de D.C. También ordenó a 800 miembros de la Guardia Nacional que se reportaran al servicio activo.

Trabajando en turnos, las tropas comenzaron a llegar en pequeñas cantidades a lugares turísticos populares como el Monumento a Washington a lo largo del National Mall, donde la delincuencia es relativamente baja. De pie junto a Humvees blindados, se podía ver a los soldados desarmados y aviadores posando para fotos con turistas y hablando con niños.

Sin embargo, Trump se ha movido para ampliar el esfuerzo considerablemente, solicitando tropas adicionales de los estados cercanos. Hasta ahora, seis gobernadores republicanos han cumplido, enviando tropas que siguen llegando desde Luisiana, Tennessee, Ohio, Carolina del Sur y Mississippi.

El grupo de trabajo militar que supervisa la operación dijo que la mayoría de esas tropas estaban en su lugar el jueves por la mañana, lo que eleva el tamaño de la fuerza en la capital de la nación a casi 2000.

En su visita a las tropas de la Guardia el jueves, Trump sugirió que las tropas podrían quedarse durante seis meses o más.

"Ustedes hacen el trabajo en seguridad, y yo arreglaré este lugar físicamente, y vamos a estar muy orgullosos de ello al final de seis meses", subrayó Trump. (ANSA).