EEUU: Trump blinda la premiere del documental de Melania y excluye a la prensa

A la proyección asistieron ministros, legisladores republicanos y autoridades del gobierno, entre ellas la secretaria del Department of Homeland Security, Kristi Noem, quien llegó de forma reservada sin pasar por la zona de fotógrafos.

El documental se estrena en salas comerciales en Estados Unidos con previsiones moderadas de recaudación. Trump afirmó que el desempeño en cines podría verse afectado por cambios en los hábitos de consumo tras la pandemia, aunque estimó que el rendimiento en plataformas de streaming será más fuerte.

La producción fue dirigida por Brett Ratner y financiada por Amazon, que habría destinado unos 40 millones de dólares al proyecto.

Según estimaciones de la industria, el film habría recaudado cerca de un millón de dólares en preventa, con proyecciones de entre 3 y 5 millones de dólares en su primer fin de semana.

Datos preliminares muestran mejor desempeño en mercados conservadores como Texas y Florida, y menor demanda en ciudades como Los Angeles y Nueva York.

El documental se inscribe en la tendencia creciente de producciones audiovisuales centradas en figuras políticas, en un contexto de expansión del mercado de documentales y del consumo en plataformas de streaming tras la pandemia.

El proyecto también generó debate por el regreso del director Ratner a la industria tras años de bajo perfil público, en medio de la reconfiguración del negocio audiovisual global.

En el plano político, la figura de Melania Trump mantiene alto interés mediático, especialmente tras su rol público durante el nuevo mandato presidencial de su esposo y su posicionamiento dentro del universo político conservador estadounidense.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem ocupa el cargo desde enero de 2025 dentro de la actual administración republicana. El Departamento de Seguridad Nacional es uno de los organismos clave del gabinete estadounidense, responsable de seguridad fronteriza, inmigración, lucha antiterrorista, protección de infraestructura crítica y gestión de emergencias.

El lanzamiento del documental ocurre además en un escenario político polarizado, donde la figura de Trump continúa generando fuerte impacto mediático tanto en la agenda política como en el terreno cultural y audiovisual. (ANSA).