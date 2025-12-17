EEUU: Trump, bloqueo total de los petroleros sancionados en Venezuela

"Esta flota -advirtió en su cuenta de la red social Truth- solo seguirá creciendo y el impacto para ellos será sin precedentes, hasta que devuelvan a Estados Unidos de América todo el petróleo, los territorios y otros bienes que nos robaron previamente".

"El régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro -escribió el presidente de Estados Unidos- está utilizando el petróleo proveniente de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, el terrorismo relacionado con el narcotráfico, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros. Por el robo de nuestros bienes y por muchas otras razones, incluidos el terrorismo, el contrabando de drogas y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera".

"Por lo tanto, hoy -continuó- ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sujetos a sanciones que entren y salgan de Venezuela. Los inmigrantes clandestinos y los criminales que el régimen de Maduro ha enviado a los Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden están siendo repatriados a Venezuela a un ritmo acelerado. Estados Unidos -concluyó- no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o perjudiquen a nuestra nación y, del mismo modo, no permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, nuestros territorios o cualquier otro bien, que debe ser devuelto a Estados Unidos de inmediato". (ANSA).