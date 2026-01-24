EEUU: Trump busca transformar el National Mall en pista de carreras

La posibilidad fue revelada inicialmente por el Sports Business Journal, que informó que la categoría IndyCar evalúa organizar una carrera urbana en Washington, D.C., en 2026.

En un comunicado, un portavoz del Departamento de Transporte calificó el proyecto como "una oportunidad sin precedentes para celebrar la orgullosa tradición automovilística de nuestra nación, mostrar la belleza del National Mall y generar millones de dólares en ingresos turísticos cruciales para la capital".

"La administración Trump está decidida a hacer que Washington vuelva a ser grande, y esta carrera es otro ejemplo de ese compromiso", afirmó el portavoz. "Seguiremos trabajando con nuestros socios en el Congreso para detallar los impactos positivos que tendrá en el Distrito y corregir la información errónea".

La iniciativa, sin embargo, enfrenta importantes obstáculos legales y administrativos. Para autorizar una competencia en el National Mall sería necesaria la intervención del Congreso, ya que los autos de carrera suelen llevar logotipos de patrocinadores y publicidad corporativa, prácticas que están prohibidas en terrenos del Capitolio.

El proyecto abre además un debate sobre el uso de espacios simbólicos de la capital para eventos deportivos de gran escala, en una zona tradicionalmente reservada para actos oficiales, conmemoraciones y manifestaciones públicas.

De concretarse, la carrera marcaría un hecho inédito en la historia deportiva de Washington y se sumaría a la estrategia de la administración Trump de promover grandes eventos como herramienta de promoción turística y revitalización urbana.

La iniciativa se inscribe en una tendencia creciente de llevar grandes competencias urbanas al corazón de las ciudades, como ocurre con la Fórmula 1 en Miami, Las Vegas y Singapur, o con las carreras callejeras de IndyCar en circuitos temporales montados sobre avenidas emblemáticas. En Estados Unidos, sin embargo, nunca se realizó una competencia de este tipo en un entorno tan simbólico como el National Mall, flanqueado por monumentos históricos y sedes del poder político.

El proyecto también tiene una fuerte dimensión turística y económica. Según estimaciones preliminares citadas por funcionarios del Departamento de Transporte, el evento podría atraer a decenas de miles de visitantes y generar varios millones de dólares en ingresos para hoteles, restaurantes y comercios de la capital. La administración Trump viene impulsando una estrategia de promoción de grandes eventos deportivos y culturales como herramienta de revitalización urbana y posicionamiento internacional de Washington.

No obstante, sectores ambientalistas y defensores del patrimonio histórico expresaron preocupación por el impacto que una carrera de alta velocidad podría tener sobre monumentos, parques y áreas protegidas del Mall, además de los problemas de seguridad y circulación que implicaría cerrar amplias zonas del centro durante varios días. (ANSA).