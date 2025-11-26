EEUU.- Trump carga contra 'The New York Times' por un artículo "difamatorio" sobre su edad

MADRID, 26 Nov. 2025 (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este miércoles contra el diario estadounidense 'The New York Times' un día después de que el periódico publicara un artículo sobre su edad, en el que destacaba sus "signos de fatiga" durante su estancia en la Casa Blanca.

"Los lunáticos de izquierda radical del New York Times, que pronto desaparecerá, publicaron un artículo difamatorio sobre mí en el que afirmaban que quizás estoy perdiendo mi energía, a pesar de que los hechos demuestran exactamente lo contrario", ha criticado el mandatario a través de un mensaje publicado en su perfil de Truth Social.

El jefe de Estado estadounidense ha asegurado que el periódico sabe "que esto es falso, como casi todo lo que escriben" sobre él, "incluidos los resultados electorales": "Los asquerosos del decadente New York Times están de nuevo en acción. (...) Todo deliberadamente negativo. Este barato periodicucho sensacionalista es realmente un 'enemigo del pueblo'".

Asimismo, ha criticado a una de las periodistas que firma el mencionado artículo, corresponsal de la Casa Blanca, a la que ha descrito como "reportera de pacotilla, fea por dentro y por fuera", que, según Trump, "se encarga de escribir solo cosas malas" sobre él, a pesar de tener "las más altas cifras en las encuestas e inversiones récord".

"Gané las elecciones presidenciales de 2024 por una amplia mayoría, ganando los siete estados clave, el voto popular y el colegio electoral por mayoría. (...) Resolví ocho guerras, alcancé 48 nuevos máximos bursátiles, nuestra economía es excelente y nuestro país vuelve a ser respetado en todo el mundo, como nunca antes", ha aseverado.

Así, ha subrayado que "lograr" estos objetivos "requiere mucho trabajo y energía", sosteniendo que "nunca" se había "esforzado tanto" en su vida. "Llegará el día en que me quede sin energía, a todos nos pasa, pero con un examen físico perfecto y una prueba cognitiva recién realizada (que bordé), no será ahora", ha zanjado.

El Times sostuvo que Trump está pasando menos tiempo en público que antes, terminando los eventos más temprano y "hablando más sobre la otra vida". El presidente, que tiene en el punto de mira a varios medios de comunicación, llegó a demandar al Times principios de año por difamación y calumnia por "intentar dañar" su "reputación empresarial, personal y política".