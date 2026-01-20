EEUU: Trump celebra "365 victorias en 365 días" y habla de boom económico

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, presentó un dossier titulado "365 victorias en 365 días", donde enumera los logros de su administración.

"Nadie hizo nada igual, en Estados Unidos hay un boom", proclamó Trump mientras mostraba uno de los paquetes distribuidos a los periodistas. Reiteró que heredó "caos" de la administración de Joe Biden y destacó lo que considera éxitos de sus primeros 12 meses en el cargo.

"Eliminamos la estanflación de Biden. No tenemos inflación", afirmó Trump, aludiendo a la combinación de bajo crecimiento y alta inflación que, según él, caracterizó la etapa anterior.

Sostuvo que sus políticas económicas estabilizaron los precios y atrajeron inversiones, aunque varios indicadores oficiales indican que la inflación, si bien ha desacelerado, no ha desaparecido completamente.

Trump también hizo referencia a su política comercial y a los aranceles impuestos a las importaciones, pilares de su agenda económica.

Actualmente, enfrenta un litigio ante la Corte Suprema sobre la legalidad de su esquema de tarifas aduaneras, cuestionado por empresas importadoras y gobiernos extranjeros.

La Casa Blanca sostiene que los aranceles han fortalecido la posición negociadora de Estados Unidos y protegido empleos industriales, a pesar de las advertencias sobre su impacto en los precios al consumidor y las cadenas de suministro.

En un momento más personal, Trump utilizó una anécdota sobre su esposa, Melania, para corroborar su narrativa de éxito económico. "Mi esposa piensa que soy un genio de las finanzas como Warren Buffett. Pasó toda su vida criticándome por no ser lo suficientemente inteligente financieramente. Ahora, en cambio, me ama más", bromeó el presidente, provocando risas entre los periodistas.

El optimismo de Trump contrasta con encuestas recientes que indican una caída en su popularidad en temas clave como la economía y el costo de vida. Economistas también han expresado preocupaciones sobre el impacto a largo plazo de su política fiscal y comercial agresiva.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado un megaproyecto de recortes impositivos y aumento del gasto, duplicando el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional y expandiendo significativamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sin embargo, el presidente sigue insistiendo en que su primer año representa un punto de inflexión para la economía estadounidense y el liderazgo global del país. "Estamos haciendo historia", concluyó, reafirmando que su administración "apenas está comenzando". (ANSA).