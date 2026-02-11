EEUU: Trump celebra el empleo y exige fuerte baja de tasas

El presidente sostuvo que una reducción significativa del costo del dinero permitiría a Estados Unidos "ahorrar al menos 1.000 millones de dólares al año en intereses" y afirmó que "la edad de oro de Estados Unidos depende de nosotros", en un mensaje que reaviva la presión política sobre la Reserva Federal.

Los comentarios del mandatario se producen tras la publicación del informe mensual del Departamento de Trabajo, que evidenció un resultado mejor de lo esperado para enero, aunque en un contexto más amplio marcado por una fuerte revisión a la baja de las cifras de empleo de 2025.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que, en la revisión anual de referencia (benchmark), el crecimiento del empleo en los 12 meses finalizados en marzo de 2025 fue sobreestimado en 862.000 puestos respecto de los datos inicialmente publicados.

La corrección, basada en registros administrativos más completos, confirmó que el ritmo de contratación el año pasado fue más débil de lo que sugerían los informes mensuales preliminares.

El dato de diciembre también fue revisado a la baja.

Economistas señalaron que el resultado de enero pudo estar influido por factores estacionales, en particular una menor contratación temporal durante la temporada festiva y un ajuste posterior menos pronunciado.

La revisión anual del empleo es un procedimiento habitual que ajusta las estimaciones mensuales a datos más completos provenientes de registros empresariales y fiscales. Este año, además, la BLS introdujo ajustes metodológicos en el modelo que estima la creación y cierre de empresas.

El mercado laboral estadounidense había mostrado resiliencia tras la pandemia, pero durante 2025 comenzaron a observarse señales de moderación, con menor dinamismo en algunos sectores clave.

La combinación de una revisión significativa a la baja del historial y un dato mensual positivo deja un panorama mixto para la política económica y monetaria.

Para la Reserva Federal, que mantiene una postura prudente mientras monitorea la inflación, la evolución del empleo es uno de los principales indicadores a la hora de definir el rumbo de las tasas de interés. (ANSA).