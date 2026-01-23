EEUU: Trump celebra inversores de EEUU en TikTok

En un comunicado, la compañía informó que la nueva sociedad, denominada "TikTok USD Joint Venture", estará "mayoritariamente controlada por empresas estadounidenses". Los fondos Silver Lake y Oracle, junto con el grupo MGX de Emiratos Árabes Unidos, tendrán cada uno una participación del 15%.

Con la separación de las operaciones de TikTok en territorio estadounidense, inversores norteamericanos y globales pasarán a controlar el 80,1% del negocio, mientras que la empresa china ByteDance conservará el 19,9%.

El acuerdo pone fin al riesgo de prohibición que pesaba sobre la aplicación, luego de que en abril de 2024 entrara en vigor una ley que obligaba a ByteDance a vender sus activos en Estados Unidos por temores del gobierno sobre un posible uso indebido de datos de usuarios estadounidenses y la utilización de la plataforma para promover la narrativa de Pekín.

Inicialmente, estaba previsto que TikTok fuera bloqueado en enero de 2025 si no se alcanzaba un acuerdo de venta. Trump, sin embargo, decidió prorrogar en varias ocasiones el plazo para facilitar la concreción de la operación y evitar la prohibición.

Aunque durante su primer mandato se había mostrado a favor de vetar la aplicación, el presidente cambió de postura tras reconocer que TikTok contribuyó a su victoria electoral en 2024.

"Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok. Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, los mayores del mundo, y será una voz importante", escribió Trump en su red Truth Social.

En el mismo mensaje, el mandatario agradeció al presidente chino, Xi Jinping, "por haber trabajado" con Estados Unidos y "haber aprobado el acuerdo".

Trump recordó además que TikTok fue "uno de los factores" que explicaron su buen desempeño entre los votantes jóvenes en las elecciones presidenciales. "TikTok fue, junto con otros elementos, responsable de mi buen resultado con los jóvenes en 2024", señaló.

Las negociaciones entre Washington y Pekín para transferir las operaciones de la plataforma a una sociedad conjunta comenzaron en septiembre pasado y culminaron ahora con la creación formal de la nueva empresa, que mantendrá el funcionamiento de la aplicación en Estados Unidos bajo control mayoritariamente estadounidense. (ANSA).