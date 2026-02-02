EEUU: Trump cierra por dos años el Centro Kennedy

"Si se cierra temporalemente por trabajos de construcción, revitalización y reconstrucción completa, se convertirá en la mejor estructura del mundo para las artes escénicas", añadió, dejando perplejos a los involucrados y causando caos en la programación: "Si no cerramos, la calidad no será la misma y los plazos serán mucho más largos".

Cada año, alrededor de 2.000 eventos tienen lugar en el Centro Kennedy, sobre el cual Trump intervino despidiendo a miembros de la junta y nombrándose a sí mismo presidente, además de agregar su nombre al centro..

"Somos conscientes de las preguntas. Las abordaremos en los próximos días", admitió el leal Richard Grenell, que asumió el año pasado el liderazgo de la nueva dirección.

El anuncio, realizado un día después del estreno del docufilm sobre Melania Trump, sigue a una serie de deserciones notables.

Después de que la National Opera encontrara sede en la Universidad de Georgetown, y la soprano Renee Fleming cancelara una actuación en mayo, la semana pasada Philip Glass retiró el estreno mundial de su nueva sinfonía sobre Abraham Lincoln, mientras aumentan los asientos vacíos en la sala: entre septiembre y octubre, el 43% de los boletos se quedaron sin vender, en comparación con una ocupación cercana al 93% en el mismo período de 2024.

El caos involucra a más de 2.000 personas que trabajan en el Kennedy Center, y en particular a la National Symphony Orchestra dirigida por el italiano Gian Andrea Noseda, que se ha comprometido a permanecer a pesar de la nueva dirección: ¨dónde trasladar aproximadamente 150 conciertos programados cada año (otras salas en la capital, giras, producciones reducidas) en las temporadas entre 2026 y 2028?

En el anuncio, Trump precisó que el cierre está sujeto a la aprobación de la junta y no está claro si, como afirmaron los demócratas, el Congreso también tiene voz en el asunto: "­El financiamiento está completado y completamente disponible!", dijo Trump en Truth sin especificar la cantidad ni el origen de los fondos, solo que "transformarán un centro cansado, deteriorado y ruinoso en un baluarte de las artes".

El plan, criticado por los miembros de la familia Kennedy ya indignados por el hecho de que Trump haya colocado su nombre en la fachada junto al presidente asesinado en Dallas, forma parte de los programas del magnate para reconstruir la capital a su imagen y semejanza: tras la demolición del East Wing para construir una gigantesca sala de baile, pronto podrían comenzar los trabajos para un monumental Arco de Triunfo detrás del obelisco de George Washington. (ANSA).