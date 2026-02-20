EEUU: Trump contra la Corte por los aranceles, "algunos jueces son una vergüenza"

"Estoy profundamente decepcionado. Me avergüenzo de algunos jueces que no tuvieron el coraje de hacer lo correcto para Estados Unidos", dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca tras conocerse la sentencia.

El mandatario sostuvo además que la Corte Suprema habría sido influenciada por "intereses extranjeros" y advirtió que los países que, según él, "engañan" comercialmente a Estados Unidos celebran la decisión.

"Los países que nos estafan están en éxtasis. Bailan en las calles, pero no por mucho tiempo", afirmó.

Trump insistió en que su política arancelaria continuará pese al fallo y aseguró que dispone de "alternativas" legales para mantener las tarifas.

"La buena noticia es que existen métodos y estatutos más fuertes que el International Emergency Economic Powers Act", sostuvo, en referencia a la ley de poderes económicos de emergencia cuya utilización para imponer gravámenes fue cuestionada por el tribunal.

El presidente atacó personalmente a algunos miembros de la Corte, a quienes calificó como "francamente una vergüenza para nuestra nación", afirmando que "no son patriotas y son desleales a nuestra Constitución".

En contraste, elogió a los tres jueces que disintieron del fallo —Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito— y aseguró sentirse "orgulloso de su coraje", llegando incluso a leer extractos del voto disidente de Kavanaugh durante la conferencia.

La sentencia del máximo tribunal representa uno de los mayores reveses judiciales para la estrategia económica del mandatario, que había recurrido a la noción de emergencia nacional para justificar aranceles globales destinados a reducir el déficit comercial.

La política de tarifas ha sido un eje central del programa económico de Trump desde su primer mandato, cuando lanzó la guerra comercial contra China utilizando la Section 301 del Trade Act de 1974, e intensificó su enfoque tras regresar al poder con el paquete arancelario conocido como "Liberation Day".

Y en abierto desafío al máximo escalón de la Justicia federal disparó: "Hoy firmaré una orden para imponer aranceles globales del 10%, además de los aranceles existentes".

Trump explicó que firmará una orden ejecutiva para imponer aranceles globales del 10% con base en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aranceles globales de hasta el 15%, pero por un período de tan solo 150 días. El presidente añadió que los aranceles impuestos bajo las Secciones 232 y 301 de la misma ley siguen vigentes. (ANSA).