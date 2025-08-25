EEUU: Trump contra la TV hostil, “no soy un dictador”

“No me gustan los dictadores, y no soy un dictador.

Simplemente soy un hombre de sentido común y una persona inteligente”, sostuvo Trump.

El presidente planteó la posibilidad de revocar las licencias de las cadenas televisivas que considera hostiles, una medida que huele a censura.

El ataque, como siempre, se lanzó a través de Truth: “A pesar de su increíble popularidad y, según muchos, uno de los mejores ocho meses de la historia presidencial, las noticias falsas de ABC y NBC, dos de las peores y más sesgadas cadenas de televisión de la historia, son 97% negativas sobre mí. Si ese fuera el caso, son simplemente un brazo del Partido Demócrata, y según muchos, sus licencias deberían ser revocadas por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones, ndr). Estaría totalmente a favor porque son tan sesgadas y falsas, una verdadera amenaza para nuestra democracia!”, escribió, refiriéndose a la FCC, una agencia federal independiente cada vez más politizada por el magnate.

“¿Por qué —continuó Trump en otra publicación— los canales de noticias falsas de ABC y NBC, dos de las peores y más sesgadas cadenas de televisión del mundo, no pagan millones de dólares al año en licencias? Deberían perder su licencia por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores, pero como mínimo, deberían pagar una suma considerable por el privilegio de usar las ondas más valiosas, donde y cuando quieran! El periodismo corrupto no debería ser recompensado, debería ser clausurado!!!”.

Esta no es la primera vez que Donald Trump plantea la revocación de licencias, pero en esta ocasión cuenta con las herramientas para hacerlo, en una medida sin precedentes y claramente inconstitucional.

La FCC no revoca licencias por motivos políticos ni editoriales: las concesiones se basan en criterios técnicos y de servicio público. La paradoja es que, si bien Trump habla de una “amenaza a la democracia”, es su idea de silenciar a las cadenas de televisión indeseables la que la socava.

A las críticas internacionales se suman las del Partido Demócrata.

“Trump vuelve a atacar a los medios de comunicación, y lo hace con una amenaza que afecta directamente a la libertad de prensa.

Considerar la revocación de las licencias de emisoras como ABC y NBC no es solo un arrebato polémico, sino un ataque directo al pluralismo y al principio mismo que sustenta la democracia estadounidense, consagrado en la Primera Enmienda", comentó Sandro Ruotolo, jefe de Información de la secretaría nacional del Partido Demócrata y relator en la sombra para la implementación de la Ley Europea de Libertad de Prensa en el Parlamento Europeo.

La deriva autoritaria, según algunos medios de comunicación y analistas, también reside en las investigaciones —anunciadas o en curso— contra los enemigos de Trump, desde su exasesor de seguridad nacional, John Bolton, hasta el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.

O, también, en el despliegue de la Guardia Nacional armada en ciudades controladas por los demócratas sin la solicitud del gobernador estatal. E incluso en el caso del salvadoreño Kilmar Abrego García, quien devino en un símbolo de los inmigrantes deportados sin el debido proceso: fue arrestado de nuevo y ahora corre el riesgo de ser enviado a Uganda. (ANSA).