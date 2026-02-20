EEUU: Trump contra Obama, "que el Pentágono publique los archivos sobre OVNIs"

Se trata de documentos sin duda de gran interés para los estadounidenses y no solo para ellos. Pero que, según los opositores del magnate, servirán para distraer a la opinión pública de otros expedientes mucho más sensibles, los vinculados al caso del financista pedófilo Jeffrey Epstein.

"Lo que hay en los archivos de Epstein es tan grave que Trump decidió publicar en cambio los de los extraterrestres", escribió en redes sociales la activista demócrata Melanie D'Arrigo.

También el comentarista conservador Evan Kilgore afirmó que "Trump realmente piensa que dejaremos de hablar de los archivos Epstein. Ya no puedo más… MAGA es un chiste".

El diputado republicano Thomas Massie, que junto con el demócrata Ro Khanna impulsó la aprobación de una ley para obligar al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos sobre el caso del financista, acusó al presidente de querer explotar el revuelo sobre los ovnis y la vida extraterrestre para desviar la atención del controvertido dossier.

"Quiere usar el arma definitiva de distracción masiva, pero los archivos Epstein no desaparecerán… ni siquiera por los extraterrestres", escribió Massie en X, compartiendo una captura del post de Trump.

Antes del anuncio sobre los fenómenos paranormales, el presidente estadounidense había atacado a Obama. "Difundió información reservada, no debería haberlo hecho", dijo.

En un podcast de las últimas semanas, el ex presidente había respondido a una serie de preguntas sobre los extraterrestres afirmando: "Son reales, pero no los he visto. Y no están encerrados en el Área 51", la base militar construida durante la Guerra Fría y desde hace décadas en el centro de teorías sobre ovnis.

En el pasado, Trump había expresado escepticismo sobre los extraterrestres. "No sé si existen o no, pero podríamos resolver el problema desclasificando", había dicho. Ahora asegura que serán difundidas "todas las informaciones vinculadas a estas cuestiones extremadamente complejas, pero extremadamente interesantes e importantes". (ANSA).