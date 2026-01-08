EEUU: Trump coquetea con los habitantes de Groenlandia

La noticia arriba de fuentes bien informadas a Reuters, pero que Washington haya considerado comprar Groenlandia no es nada nuevo. El vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, incluso la considera "esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos" y Donald está "dispuesto a hacer todo lo necesario" para resolver el problema. "l toma la decisión final", declaró Vance, e instó a los europeos a "tomar en serio" al magnate.

Esto fue casi un mensaje tras la dura declaración de los líderes del Viejo Continente.

Adquirir el país, cortejando a sus 57.000 habitantes, es la última opción planteada por Trump, quien hace unos días no había descartado una intervención militar. Esta opción fue posteriormente redimensionada por el secretario de Estado, Marco Rubio, que la calificó de "adquisición". Incluso en el país, muchos están descontentos con una opción militar, incluso dentro del Partido Republicano. Una invasión sería "un acto insensato de proporciones colosales", bramó el senador John Kennedy, expresando las dudas y preocupaciones de los conservadores en el Congreso. Kennedy, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de una anexión si los ciudadanos groenlandeses así lo deciden.

La Unión Europea, que en los últimos días reafirmó la inviolabilidad de la soberanía de Groenlandia, también en aras de la seguridad del Ártico, se mantiene alerta: Europa está "evaluando si esto constituye una amenaza real y, de ser así, cuál sería nuestra respuesta", avisó la Alta representante de la UE, Kaja Kallas. Como territorio danés, Groenlandia forma parte de la UE y de la OTAN, lo que podría generar escenarios distópicos.

El apoyo a las ambiciones de Washington proviene de la oposición local. Según Pele Broberg, líder del mayor partido opositor al gobierno, la enorme isla ártica debería iniciar "conversaciones bilaterales con Estados Unidos" sobre su futuro, excluyendo a Dinamarca.

Broberg, la voz más radical en el frente independentista y antidanés, acusó al gobierno de Copenhague de adoptar una postura "hostil tanto hacia Groenlandia como hacia Estados Unidos". También discrepó con la ministra de Asuntos Exteriores de Nuuk, Vivian Motzfeldt, quien argumentó que las negociaciones bilaterales serían "ilegales", dados los actuales vínculos institucionales de la isla (riquísima en recursos) con Copenhague.

No obstante Groenlandia goza de la condición de territorio autónomo de la corona danesa, todos los partidos con representación en su Parlamento están a favor de la secesión formal de Dinamarca y de la superación de los últimos vestigios del dominio colonial europeo. Sin embargo, difieren en cómo lograr la independencia y en las relaciones con el gigante estadounidense, que ha tenido presencia militar exclusiva en la isla de hielo desde 1951 y controla su defensa.

Mientras tanto, las apuestas ya han comenzado a pesar de los groenlandeses. Al igual que en Venezuela, donde quienes apostaron por la caída de Nicolás Maduro se embolsaron US$ 400.000, la popular plataforma Polymarket estima ahora una probabilidad del 16% de que Estados Unidos tome el control de la isla. La probabilidad no es muy alta, pero aumenta cada día.

Mientras tanto, ya se han hecho apuestas a costa de los groenlandeses. Al igual que en Venezuela, donde quienes apostaron por la caída de Nicolás Maduro embolsaron US$ 400.000, la popular plataforma Polymarket ahora ofrece una probabilidad del 16% de que Estados Unidos tome el control de la isla. Las probabilidades no son muy altas, pero aumentan cada día. (ANSA).