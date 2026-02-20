EEUU: Trump critica a Europa, "se volvió woke, débil e irreconocible"

"Quiero que Europa se fortalezca. Europa se ha vuelto woke y no es reconocible cuando se viaja a tantos lugares, no a todos.

Europa debe ser fuerte", declaró Trump, subrayando que el continente "se ha vuelto débil e irreconocible".

El mandatario volvió además a cargar contra el ambientalismo y la inmigración, afirmando que los "ambientalistas han tomado el control" y señalando nuevamente las políticas migratorias europeas como uno de los factores de debilitamiento.

Las declaraciones se producen en un contexto de crecientes tensiones políticas entre Washington y varios gobiernos europeos por temas comerciales, defensa, energía y política migratoria, mientras Trump refuerza su discurso nacionalista y de seguridad de cara a su agenda internacional. (ANSA).