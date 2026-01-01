EEUU: Trump critica a Francia y apunta contra George Clooney

En una serie de mensajes publicados en la madrugada de Año Nuevo en su red social Truth Social, Trump sostuvo que Francia —aliado clave de Washington— enfrenta un problema "horrendo" en materia de criminalidad e inmigración, en línea con su discurso crítico hacia las políticas migratorias europeas

"­Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores analistas políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de criminalidad debido a una gestión absolutamente desastrosa de la inmigración", escribió Trump, en referencia a Amal Alamuddin Clooney y a los gemelos de la pareja, Ella y Alexander

El magnate agregó que los problemas que atribuye a Francia son "muy similares a los de Estados Unidos bajo Sleepy Joe Biden", en alusión a su predecesor demócrata. Clooney, ganador de dos premios Oscar —por "Syriana" como actor y "Argo" como productor—, es desde hace años un conocido simpatizante y financista del Partido Demócrata

Trump recordó además que el actor apoyó a Biden durante la campaña presidencial de 2024, aunque luego —según el mandatario— "lo abandonó" por razones de edad. "Clooney ha obtenido más visibilidad por la política que por sus poquísimas películas, todas mediocres. Nunca fue una verdadera estrella de cine; es solo un hombre común que se queja constantemente del sentido común en política", añadió

La reciente concesión de la ciudadanía francesa a Clooney también generó controversia en Francia. Un subsecretario del gobierno del presidente Emmanuel Macron cuestionó la decisión, señalando que el actor habla poco francés y que el caso podría reflejar un "doble estándar"

La polémica se produce en un contexto sensible: a partir del 1.º de enero entraron en vigor nuevas normas migratorias en Francia que endurecen los requisitos lingísticos para la obtención de la ciudadanía por parte de los solicitantes

El debate sobre la doble nacionalidad también ganó fuerza en Estados Unidos. El senador republicano Bernie Moreno propuso recientemente una iniciativa para obligar a quienes poseen dos pasaportes a elegir una sola ciudadanía, en una señal del endurecimiento del discurso político en torno a inmigración y lealtad nacional. (ANSA)