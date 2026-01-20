EEUU: Trump critica acuerdo británico sobre Chagos

Diego García, la mayor isla del archipiélago de Chagos, alberga una base militar estratégica conjunta entre Estados Unidos y el Reino Unido, cuyo futuro había quedado en duda en medio de desafíos legales.

En un acuerdo firmado el año pasado con Mauricio, una nación insular frente a la costa sudeste de África, Londres aceptó ceder el control de las islas Chagos —su último territorio de ultramar en África— a cambio de arrendar Diego García por 99 años.

El gobierno británico sostuvo que el acuerdo garantiza el futuro de la base militar y permite el regreso de personas que habían sido desplazadas de las islas décadas atrás. El entendimiento fue recibido públicamente de manera favorable por Estados Unidos y otros aliados, incluido el propio Trump durante una reunión celebrada en mayo pasado con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Sin embargo, en un giro de postura, Trump criticó ahora el acuerdo en un mensaje publicado en redes sociales. En mayúsculas, afirmó que el Reino Unido estaba cediendo Diego García "sin ninguna razón", y agregó que "no hay dudas de que China y Rusia han notado este acto de total debilidad".

"El Reino Unido regalando tierras extremadamente importantes es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y es otra de una muy larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida", escribió el mandatario.

Un portavoz del gobierno británico respondió que el país "nunca comprometerá su seguridad nacional" y defendió el acuerdo alcanzado con Mauricio.

"Actuamos porque la base en Diego García estaba bajo amenaza después de que decisiones judiciales socavaran nuestra posición y habrían impedido que funcionara como estaba previsto en el futuro", señaló el vocero.

"El acuerdo asegura las operaciones de la base conjunta Estados Unidos-Reino Unido en Diego García por generaciones, con disposiciones sólidas para mantener intactas sus capacidades únicas y mantener alejados a nuestros adversarios", añadió.

El archipiélago de Chagos fue separado por el Reino Unido de Mauricio en 1965, tres años antes de que la entonces colonia africana obtuviera su independencia. Entre fines de los años 60 y comienzos de los 70, las autoridades británicas expulsaron por la fuerza a unos 2000 habitantes de las islas para facilitar la instalación de la base militar en Diego García, una decisión que fue cuestionada durante décadas en tribunales internacionales.

En los últimos años, la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General de la ONU emitieron resoluciones no vinculantes instando al Reino Unido a poner fin a su administración del archipiélago, lo que reforzó la posición de Mauricio y presionó a Londres a negociar un acuerdo de transferencia de soberanía.

Trump ha reiterado en varias ocasiones su interés en que Estados Unidos adquiera Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, por su ubicación estratégica en el Ártico y sus recursos naturales. La idea, planteada originalmente durante su primer mandato, fue rechazada entonces por Copenhague y volvió a generar controversia en el marco de su segundo período en la Casa Blanca. (ANSA).