EEUU: Trump critica con dureza a Starmer por ceder islas Chagos a Mauricio

Trump calificó el acuerdo como un acto de "estupidez flagrante" y dirigió sus ataques a Starmer, desafiando los esfuerzos del primer ministro por mantener una relación cordial con Estados Unidos, a pesar de las diferencias políticas.

Además, Trump se mofó del Reino Unido, definiéndolo como "nuestro brillante aliado en la OTAN", y acusó al país de preparar la "cesión de Diego García" sin justificación.

El expresidente argumentó que este gesto es un signo de "debilidad" que China y Rusia podrían aprovechar, sugiriendo que podrían intentar tomar el control del islote. También utilizó esta situación para reforzar sus reivindicaciones sobre Groenlandia, afirmando que "Dinamarca y sus aliados europeos tendrán que hacer lo necesario".

Un verdadero shock para Starmer y su país, ya afectados por el anuncio de los nuevos aranceles que Donald Trump planea imponer contra las naciones europeas (tanto de la UE como de fuera de ella) que recientemente se han aliado con Copenhague en la iniciativa de un despliegue simbólico de tropas en Groenlandia.

Esta vez, la respuesta de Downing Street no se hizo esperar, después de que el premier condenara los aranceles en un discurso público a la nación ayer, descartando al mismo tiempo cualquier represalia comercial inmediata.

En un comunicado publicado un par de horas después del exabrupto de Trump sobre Truth, el gobierno británico defendió el acuerdo de Chagos —firmado en octubre de 2024 con el consentimiento de Joe Biden, entonces en el poder en la Casa Blanca, pero finalizado en 2025 y elogiado en su momento por la propia administración Trump, a través del secretario de Estado, Marco Rubio.

El argumento de Londres es que, efectivamente, "asegura" el mantenimiento del control de la base "durante generaciones" y garantiza que "los adversarios se mantengan al margen".

No sin antes recordar cómo el acuerdo —que el gobierno de Mauricio reivindicó en respuesta a Trump como ya no sujeto a modificaciones— fue resultado de "sentencias" específicas de la ONU.

En cualquier caso, sigue siendo la marca de un golpe que amenaza con quebrantar la "relación tan especial" entre Londres y Washington, el faro de la política exterior del Reino Unido que, durante décadas, siguió al alinearse como con ningún otro aliado en el mundo con las guerras y los deseos de Estados Unidos.

Mientras, Londres alzó la voz ante la invitación de Vladimir Putin a unirse a la Junta de Paz de Trump para la Franja de Gaza palestina.

De hecho, no es casualidad que hoy formalizara una señal de reapertura a China, con la luz verde final del gobierno y el MI5 para trasladar la embajada china a un nuevo megaedificio a la sombra de la Torre de Londres —el edificio más imponente de Europa, con 22.000 metros cuadrados, en el antiguo edificio de la Royal Mint— tras ocho años de retrasos, polémicas y sospechas relacionadas con la escalada de actividades de espionaje atribuidas a Pekín.

Se trata de señales de una tensión sin precedentes, que también se percibe en la política interna del Reino Unido, donde la oposición de derecha se ve tentada a explotar las críticas de Trump sobre las Islas Chagos, tras haber denunciado previamente el acuerdo como una "rendición" y la cláusula que protege el control de Diego García (garantizada por un contrato de arrendamiento de 99 años, renovable por otros 40) como un "golpe de 35.000 millones de libras al contribuyente".

Y donde partidos más pequeños de centro e izquierda, por otro lado, acusan al premier de permanecer demasiado sumiso ante la "intimidación mafiosa" extranjera (ANSA).