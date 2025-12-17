EEUU: Trump critica la seguridad en Brown tras el tiroteo

“¿Por qué la Universidad Brown tenía tan pocas cámaras de seguridad?”, escribió Trump en su red social Truth.

“No puede haber ninguna excusa para esto. En la era moderna, realmente no se puede hacer peor!”, añadió el mandatario.

El pronunciamiento de Trump se produjo mientras las autoridades ingresan en el quinto día de búsqueda del atacante, cuyas pesquisas se extendieron a nuevas zonas del estado.

Hasta el momento, los investigadores cuentan con muy pocas imágenes del presunto sospechoso, que aparece en los videos de seguridad con el rostro cubierto por una mascarilla, lo que dificulta su identificación.

El ataque causó al menos dos estudiantes muertos y nueve heridos, algunos de ellos de gravedad, y reavivó el debate nacional sobre la seguridad en los campus universitarios y la violencia armada en Estados Unidos.

Las autoridades locales y estatales continúan con un amplio operativo, mientras la universidad permanece bajo fuertes medidas de seguridad y la comunidad académica exige respuestas sobre las fallas en los sistemas de vigilancia. (ANSA).