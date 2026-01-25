EEUU: Trump culpa del caos a los demócratas por la muerte de dos estadounidenses

"Al hacerlo -escribió en su cuenta de la red social Truth- los demócratas están priorizando a los inmigrantes ilegales delincuentes por encima de los ciudadanos respetuosos de la ley y contribuyentes, y crearon circunstancias peligrosas para todos los involucrados. Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida como resultado de este caos inducido por los demócratas".

"Durante los cuatro años del corrupto Joe Biden y la fallida leadership democrática -sostuvo el presidente- decenas de millones de inmigrantes ilegales criminales han llegado a nuestro país, incluyendo cientos de miles de asesinos condenados, violadores, secuestradores, traficantes de drogas y terroristas.

"Ganamos las elecciones -continuó- con una histórica victoria arrolladora, y los republicanos obtuvieron la mayoría tanto en la Cámara como en el Senado, en gran parte porque nos comprometimos a sellar la frontera, lo cual hemos hecho, y a iniciar la mayor deportación masiva de inmigrantes ilegales criminales en la historia americana".

"Este esfuerzo de deportación está en curso y, en las ciudades y estados gobernados por los republicanos, estas operaciones se llevan a cabo de manera pacífica y ordenada, porque a las fuerzas del orden locales se les permite colaborar con sus homólogos federales. Por ejemplo, en los cinco estados gobernados por republicanos -Texas, Georgia, Florida, Tennessee y Louisiana- el ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) arrestó a 150.245 inmigrantes ilegales criminales en el último año, sin protestas, disturbios o caos. ¨Por qué? Porque la policía local y el ICE cooperan y trabajan juntos".

"Mientras tanto, las ciudades y estados santuario gobernados por los demócratas se niegan a cooperar con el ICE y están incluso animando a agitadores de izquierda a obstaculizar ilegalmente sus operaciones para arrestar a los peores de los peores", concluye, señalando a la oposición. (ANSA).