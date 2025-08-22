EEUU: Trump decidido a echar a gobernadora de la Fed

El comentario de Trump llegó días después de que el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, William Pulte, alegara que Cook había cometido fraude hipotecario.

En una carta a la Fiscal General Pam Bondi, Pulte alegó que Cook "falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para adquirir términos de préstamo más favorables, potencialmente cometiendo fraude hipotecario".

Trump dijo previamente el miércoles que Cook "debe renunciar, ahora!!!". Desde entonces, la Reserva Federal se ha mantenido en silencio.

El jueves, Pulte le dijo a Fox Business Network que creía que "el presidente tiene una amplia causa para despedir a Lisa Cook".

La única razón por la que un miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal puede ser despedido es "por causa judicial" o alguna forma de irregularidad.

Cook respondió a Trump y Pulte en una declaración el miércoles: "Me enteré por los medios de comunicación que el director de la FHFA, William Pulte, publicó en las redes sociales que estaba haciendo una referencia criminal basada en una solicitud de hipoteca de hace cuatro años, antes de que me uniera a la Reserva Federal. No tengo intención de ser intimidada para renunciar a mi cargo debido a algunas preguntas planteadas en un tuit".

Cook agregó que tiene la intención de "tomar en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal y, por lo tanto, estoy recopilando la información precisa para responder a cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos".

Los ataques de Trump y Pulte contra Cook son los últimos de una campaña de presión de larga duración contra el banco central y sus altos funcionarios mientras Trump busca tasas de interés más bajas.

La destitución de Cook de la Reserva Federal abriría un tercer escaño para un designado por Trump. En los próximos meses, Trump nominará a un nuevo presidente de la Reserva Federal, así como a un gobernador. Ambos funcionarios tendrían una votación permanente sobre el comité de 12 miembros de fijación de tasas de la Reserva Federal.

Michelle Bowman y Christopher Waller, los designados por Trump, ya están sentados en la junta de la Fed. (ANSA).