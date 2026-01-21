EEUU: Trump desafía a Dinamarca por Groenlandia y vuelve a dudar de la OTAN

"No me gusta recibirlo de segunda mano", dijo Trump al ser consultado por periodistas sobre la negativa del canciller danés a abrir conversaciones. "Si quiere decírmelo, me lo dirá en la cara", agregó, sin precisar cuándo podría hablar del tema con su par.

Las declaraciones se produjeron antes de una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, luego de que Trump reiterara en su discurso en Davos que busca "negociaciones inmediatas" para discutir nuevamente la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

Consultado además sobre si se sentía tranquilizado por las garantías de Rutte de que los aliados europeos acudirían en ayuda de Estados Unidos en caso de un ataque, Trump respondió: "Bueno, espero que sea verdad. Es un buen hombre. Nunca me ha mentido".

Los países de la OTAN invocaron el Artículo 5 del tratado —que prevé la defensa colectiva— solo una vez en la historia, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. (ANSA).