EEUU: Trump desata un tsunami, más aranceles y ataques a los jueces

Las fuertes críticas de Donald Trump a los jueces de la Corte Suprema tras su rechazo a los aranceles han desatado una polémica contra el presidente a pocos días de su importante discurso sobre el Estado de la Unión

En la audiencia del martes por la noche, la primera en la que Trump se enfrentará cara a cara con los jueces del Tribunal Supremo, el presidente llega frustrado y enfadado, con su agenda en crisis y el espectro de una guerra con Irán acechando

Para los republicanos, este es el peor escenario posible: ya de por sí impredecible, el magnate, "herido" por la Corte Suprema, podría lanzar una diatriba pública contra los "sabios" de toga, acorralando a los conservadores. En el pasado, cuando Barack Obama criticó a la Corte Suprema, en un tono mucho menos acalorado, por su decisión sobre la financiación de campañas, los republicanos protestaron en defensa de la separación de poderes y contra las críticas al máximo órgano judicial

Ante los comentarios de Trump contra Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, los dos jueces nombrados por el presidente, los conservadores guardaron silencio, conscientes de que ante un Trump frustrado, incluso las críticas veladas podrían desencadenar una reacción descontrolada

El periódico The Wall Street Journal, el periódico propiedad del conservador Rupert Murdoch, no se quedó callado: "Le debe una disculpa a los sabios", se lee en la opinión de su consejo editorial, señalando que la decisión sobre los aranceles es una "vindicación monumental de la separación de poderes consagrada en la Constitución". "Podríamos llamarla el verdadero Día de la Liberación de los aranceles", insiste el influyente rotativo

Los líderes republicanos del Congreso son los más preocupados por la ira de Trump. Hasta ahora, han logrado "ocultar" las divisiones del partido sobre los aranceles. Pero ante la creciente presión de la Casa Blanca y algunos miembros de la Cámara de Representantes y el Senado para consagrar los aranceles en la ley y otorgarle al presidente mayor autoridad, el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder del Senado, John Thune, podrían verse acorralados e incapaces de acceder a los deseos del presidente

Los aranceles no solo desagradan a muchos en el partido, sino que también son rechazados por una parte significativa de los estadounidenses que votarán en las elecciones intermedias de noviembre. Frustrados por el alto costo de la vida y la excesiva represión migratoria de Trump, muchos votantes parecen haberse distanciado del partido conservador, incluso en bastiones como Texas, donde los demócratas están ganando terreno sorprendentemente

Una derrota en noviembre parece probable, pero la clave está en comprender su gravedad: según las encuestas, las mismas que muestran la popularidad de Trump por los suelos, perder el control de la Cámara de Representantes es casi un hecho para los conservadores

El riesgo, que aumenta con el paso de las semanas, es perder también el Senado, lo que convertiría a Trump en un candidato inepto para los dos últimos años de su mandato

Aún faltan más de seis meses para la votación, y Trump y los republicanos esperan revertir la tendencia actual. Sin embargo, una Corte Suprema hostil podría complicar el proceso

Otros casos importantes para el presidente se encuentran ante los tribunales, desde el derecho al suelo, que pretende abolir desde el día de su toma de posesión, hasta la independencia de la Reserva Federal (FED, banco central), incluyendo la facultad del presidente para despedir a la gobernadora Lisa Cook, nominada por Joe Biden

Si Trump se ha tomado la decisión arancelaria tan a pecho, sus reacciones a futuras decisiones —si pierde— podrían ser aún más violentas

Los ataques a Barrett y Gorsuch, según los conocedores, podrían servir de advertencia a los miembros de la Corte Suprema, incluido Brett Kavanaugh, a quien el presidente ha nombrado hasta ahora su "nuevo héroe" en materia arancelaria

(ANSA)