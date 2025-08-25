EEUU: Trump desata una controversia con Corea del Sur

Ayer, la fiscalía surcoreana emitió una orden de arresto contra el ex primer ministro Han Duck-soo, acusándolo de ayudar al expresidente Yoon Suk Yeol en su breve intento de instaurar la ley marcial en diciembre.

No quedó claro de inmediato a qué se refería Trump, pero Corea del Sur había estado sumida en un estado de agitación política durante los últimos meses después de que su exlíder, el conservador Yoon Suk Yeol, impusiera brevemente la ley marcial en diciembre pasado, lo que finalmente condujo a su sorprendente destitución.

“¿Qué está pasando en Corea del Sur? Parece una Purga o Revolución. No podemos permitir eso y hacer negocios allí”, publicó Trump en redes sociales este lunes. “Hoy me reuniré con el nuevo presidente en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, añadió desconcertando.

Yoon, quien fue elegido para un mandato de cinco años en 2022, se consideraba más afín a Trump e incluso había retomado el golf tras la reelección del presidente estadounidense en noviembre pasado para intentar forjar un vínculo con él. El liberal Lee, un crítico abierto del establishment conservador de Seúl que había perdido por un estrecho margen contra Yoon en las elecciones de 2022, lideró los esfuerzos del parlamento surcoreano para revocar el decreto de ley marcial de Yoon y, al mismo tiempo, iniciar un juicio político contra él.

El Tribunal Constitucional del país destituyó formalmente a Yoon en abril.

Antes de la publicación de Trump en la red social Truth, se esperaba que la primera reunión en persona entre el magnate y Lee ayudara a concretar los detalles de un acuerdo comercial de julio entre ambos países, en el que Seúl invierte cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos. El acuerdo fijó aranceles del 15% para los productos surcoreanos, después de que Trump amenazara con tasas de hasta el 25%.

Trump declaró entonces que Corea del Sur estaría “completamente ABIERTA AL COMERCIO” con Estados Unidos y aceptaría bienes como automóviles y productos agrícolas. Los automóviles son el principal producto de exportación de Corea del Sur a Estados Unidos.

Seúl cuenta con uno de los mayores superávits comerciales entre los aliados de Washington en la OTAN y el Indopacífico, y los países con déficit comercial de Estados Unidos han generado especial indignación por parte de Trump, quien busca eliminar dichos desequilibrios comerciales. La oficina de Lee anunció la visita, indicando que ambos líderes planean discutir la cooperación en sectores manufactureros clave como semiconductores, baterías y construcción naval. Este último ha sido un área de especial interés para el presidente estadounidense.

En materia de defensa, un posible tema es la continua presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur y la preocupación en Seúl de que Estados Unidos exija pagos más altos a cambio.

Antes de su visita a Washington, Lee viajó a Tokio para su primera visita bilateral como presidente, en un viaje de gran simbolismo para ambas naciones, que mantienen una larga historia de conflicto.

La cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, fue interpretada por los analistas como una forma de mostrar unidad y potencial influencia mientras Japón y Corea del Sur enfrentan nuevos desafíos por parte de la administración Trump.

Lee fue el primer presidente surcoreano en elegir Japón para su primera visita bilateral desde que ambas naciones normalizaron sus relaciones en 1965. (ANSA).