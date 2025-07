EEUU: Trump desmiente a Netanyahu sobre hambruna en Gaza

De esta forma, contradijo indirectamente la negación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del hambre en la Franja. "El sufrimiento y el hambre indescriptibles" de la población palestina "en Gaza" fueron el tema central de la agenda de Starmer, durante su reunión con el presidente estadounidense.

Así lo informó un portavoz de Downing Street, que añadió que la reunión también se dedicó a debatir "la implementación" del acuerdo bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido sobre reducciones arancelarias alcanzado en los últimos meses por ambos líderes.

"No hay una política de hambruna en Gaza, y no hay hambre en Gaza", declaró Netanyahu, el fin de semana. Y añadió que Israel "ha permitido la ayuda humanitaria durante toda la guerra... De lo contrario, no habría habitantes de Gaza".

Además, el premier israelí acusó a Hamás de interceptar suministros y luego "responsabilizar a Israel de no proporcionarlos".

Cuando un periodista le planteó los dichos de Netanyahu a Trump hoy en Escocia, el presidente estadounidense respondió: "No sé, a juzgar por las imágenes de televisión, esos niños parecen tener mucha hambre". Y comentó que Estados Unidos "está enviando mucho dinero y que otros países están aumentando la ayuda, incluido este" (por el Reino Unido, NDR).

Cuando le preguntaron si Israel estaba haciendo lo suficiente para evitar víctimas civiles, Trump dijo: "No creo que nadie esté haciendo nada extraordinario allí; todo es un desastre. Ahora necesitan comida y seguridad". Al mismo tiempo, reiteró que los rehenes retenidos por Hamás, que según él se han reducido a unos 20, "no están siendo liberados" porque son los últimos "escudos humanos" que les quedan a los milicianos y sostuvo que "hay que hacer algo diferente".

Starmer se hizo eco de sus sentimientos. "En Gaza, hay una crisis humanitaria" y es "una catástrofe absoluta", afirmó el premier británico. "Nadie quiere ver escenas como esta. El pueblo británico está indignado. Necesitamos un alto el fuego y agradecemos al presidente su liderazgo en este sentido", añadió, no sin antes mencionar la necesidad de que Hamás "liberara a los rehenes israelíes supervivientes".

Luego lanzó una firme aclaración. "No me posiciono sobre el reconocimiento de un Estado palestino", declaró y agregó que sabía que Starmer tenía una postura al respecto.

"Si no estuviera aquí, habría seis grandes guerras en el mundo ahora mismo.

India estaría luchando contra Pakistán", deslizó Trump y se refirió a diversas situaciones de crisis o tensión, la disputa entre Tailandia y Camboya, las relaciones entre Serbia y Kosovo, y el acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo, enfatizando que ha marcado una diferencia desde su regreso a la Casa Blanca.

También declaró que un alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás "es posible", a pesar del revés en las negociaciones, y que le dijo a Netanyahu que "debe poner fin" a las operaciones militares en la Franja.

"Estoy decepcionado con (el presidente ruso Vladimir, NDR) Putin", declaró Trump durante su reunión con Starmer, advirtiendo que reduciría el plazo de "50 días" dado a Moscú para aprobar el acuerdo de paz con Ucrania. Trump reiteró que había creído "muchas veces" en el pasado reciente estar cerca de una "solución" para poner fin a la guerra en Ucrania. "Y entonces Putin toma el poder y lanza misiles contra ciudades como Kiev, causando muchas muertes en una residencia de ancianos o donde sea", disparó el magnate.

De ahí su decepción con el presidente ruso y su decisión de "reducir los 50 días que le di" para aceptar un alto el fuego —so pena de nuevas sanciones y la amenaza de aranceles del 100% contra Moscú— "a un número menor. También porque creo que ya sé la respuesta", argumentó.

Trump recibió a Starmer en un ambiente muy cordial en uno de los dos lujosos campos de golf que la familia del presidente estadounidense posee en Escocia, Turnberry, en Ayrshire. Esto lo confirman las imágenes de los medios británicos, que muestran un escenario más seguro que nunca, con las fuerzas de seguridad en alerta máxima y francotiradores desplegados.

También describen la reunión —la segunda en suelo escocés, tras la de ayer entre Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para finalizar un controvertido acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea— como un nuevo capítulo en la "diplomacia del golf" de Trump.

Starmer llegó a Turnberry acompañado por la primera dama Victoria, lo que confirmó el carácter informal de la reunión, que forma parte de lo que, desde una perspectiva ceremonial, es la visita privada de Trump a sus propiedades en Escocia, la patria de su madre. La llegada del primer ministro fue recibida con el inevitable sonido de las gaitas de una banda escocesa.

(ANSA).