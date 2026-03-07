EEUU: Trump dice que Cuba "está en sus últimos momentos" y prevé un acuerdo fácil

"Cuba está negociando conmigo y con Marco Rubio. Cuba es un desastre: está en los últimos momentos de su vida tal como la conocemos. No tiene dinero ni petróleo", declaró Trump durante un encuentro con líderes de América Latina.

El mandatario estadounidense sostuvo que, debido a la gravedad de la crisis económica en la isla, un entendimiento con el gobierno cubano sería posible en un futuro cercano.

"Un acuerdo con Cuba podría alcanzarse fácilmente", aseguró.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente presión de Washington sobre La Habana y de una situación económica particularmente crítica en la isla, marcada por escasez de combustible, apagones y falta de alimentos.

Trump ya había sugerido recientemente que el gobierno cubano estaría interesado en negociar con Estados Unidos y que el secretario de Estado Rubio —de origen cubano— participa en contactos relacionados con la isla.

En los últimos años, la economía cubana se ha visto agravada por la reducción del apoyo energético de aliados regionales, el endurecimiento de sanciones estadounidenses y la caída del turismo internacional.

La crisis energética ha provocado frecuentes apagones y dificultades en el suministro de alimentos y combustibles, alimentando un creciente malestar social en el país.

Washington también ha intensificado la presión económica sobre La Habana, incluyendo restricciones a los envíos de petróleo y medidas dirigidas a aislar al gobierno cubano en la región.

Durante el mismo encuentro con líderes de América Latina, Trump se refirió además a la situación política en Venezuela y elogió a la nueva dirigencia del país.

"El nuevo liderazgo de Venezuela está haciendo un gran trabajo con Estados Unidos", afirmó.

El presidente estadounidense también centró parte de su discurso en la lucha contra el narcotráfico en la región, particularmente en México.

"Los carteles de la droga gobiernan México", sostuvo Trump, al advertir que la situación representa un problema grave para Washington debido a la proximidad geográfica entre ambos países.

"Eso no está bien porque México está demasiado cerca de Estados Unidos", afirmó.

Trump señaló que los carteles deben ser "erradicados" y prometió endurecer las acciones contra esas organizaciones criminales.

"Vamos a ir mucho más fuerte con los ataques contra los carteles de la droga", dijo. (ANSA).