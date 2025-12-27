EEUU: Trump dice que las elecciones de 2026 se definirán por los precios

"Creo que se tratarán del éxito de nuestro país. De los precios. Nos dejaron precios elevados, pero nosotros los estamos bajando", afirmó Trump en una entrevista con Politico, al atribuir el actual nivel de inflación al "desastre económico" heredado del gobierno de Joe Biden.

Según el mandatario, la reducción del costo de vida será un eje central de la campaña republicana de cara a los comicios que renovarán la Cámara de Representantes y parte del Senado, y que funcionarán como un referéndum político sobre su gestión.

Trump ha insistido en que la desaceleración de la inflación y la baja de algunos precios clave son señales de que su agenda económica comienza a dar resultados, aunque reconoció que el impacto pleno de sus políticas aún no se refleja de manera uniforme en todos los sectores de la economía.

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos suelen estar fuertemente influenciadas por la percepción económica del electorado. Históricamente, el partido del presidente enfrenta dificultades en estos comicios, especialmente cuando persisten preocupaciones sobre inflación, empleo o crecimiento.

En el caso de Trump, el foco en los precios responde a un contexto en el que, pese a que la inflación se ha moderado respecto de los picos registrados tras la pandemia, el costo de vida sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes, según encuestas recientes. Rubros como alimentos, vivienda y energía continúan pesando en el bolsillo de los hogares, incluso cuando los índices generales muestran una desaceleración.

Los demócratas sostienen que la inflación es consecuencia de factores globales y de los efectos de la pandemia, mientras que los republicanos responsabilizan a la administración Biden por políticas fiscales expansivas y regulaciones que, a su juicio, impulsaron los precios al alza.

De cara a 2026, el control del Congreso será clave para Trump: una mayoría republicana le permitiría avanzar con mayor facilidad en su agenda económica, fiscal y comercial, mientras que un resultado adverso podría frenar sus iniciativas y reabrir un escenario de confrontación legislativa. (ANSA).