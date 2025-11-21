EEUU.- Trump dice que Mamdani será un excelente alcalde de Nueva York tras su reunión en la Casa Blanca

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, han coincidido en describir su encuentro en la Casa Blanca como "productivo", después de los ataques del mandatario contra el ahora regidor de la ciudad más poblada del país norteamericano, y ha considerado que será un "excelente alcalde".

"Acabamos de tener una reunión estupenda, muy productiva. Creo que, con suerte, tendremos un alcalde excelente. (...) Cuanto mejor lo haga, más feliz estaré. No hay diferencia de partido. No hay diferencia de nada, y le ayudaremos a hacer realidad el sueño de todos: que Nueva York sea fuerte y muy segura", ha declarado.

En este sentido, el magnate neoyorquino ha subrayado en una rueda de prensa conjunta tras su encuentro que tiene "mucha confianza en que hará un excelente trabajo" y que "sorprenderá a algunos conservadores, e incluso a algunos liberales". También ha reconocido que se sentiría "muy, muy cómodo" en una Nueva York controlada por Mamdani.

Por su parte, el regidor ha confirmado que se ha tratado de "una reunión productiva centrada" en la "necesidad de garantizar la asequibilidad para los neoyorquinos, los ocho millones y medio de personas que llaman hogar" a la ciudad y que "luchan por costearse la vida en la ciudad más cara de Estados Unidos".

"Hemos hablado del alquiler, de la comida, de los servicios públicos, de las diferentes maneras en que la gente se ve obligada a marcharse. Y agradezco el tiempo que he pasado con el presidente, agradezco la conversación. Espero con interés trabajar juntos para lograr esa asequibilidad", ha expresado.

Asimismo, ha apreciado que la reunión "no se ha centrado en los puntos de desacuerdo, que son muchos, sino en el propósito común" que tienen "de servir a los neoyorquinos. "Hemos abordado una y otra vez la idea de cómo sacarles de la pobreza y empezar a brindarles una ciudad en la que no solo luchen por poder pagarlo, sino que empiecen a vivir en él", ha explicado.

Al ser preguntados sobre sus diferencias respecto del despliegue de uniformados del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en algunas ciudades del país --entre las que realmente no está incluida Nueva York--, Trump ha dicho que van a "solucionarlas".

"Vamos a trabajar juntos. Nos aseguraremos de que, si hay gente horrible allí, queremos sacarla. Creo que él quiere sacarlos incluso más que yo, así que trabajaremos juntos. Lo hemos hablado mucho", ha contestado el presidente estadounidense, dirigiéndose a Mamdani.

Asimismo, ha restado importancia a sus amenazas sobre recortar los fondos federales a la ciudad: "Espero ayudarle, no perjudicarle", ha manifestado. Y ha insistido en que le "ayudará a hacer un gran trabajo", a pesar de que "puede que tenga puntos de vista diferentes en muchos sentidos".