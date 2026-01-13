EEUU: Trump dice que no hay cifras claras de muertos y llama a seguir protestas

"Nadie ha podido darme un número exacto. He oído que se trata de una cantidad considerable, pero probablemente lo sabremos en los próximos días", dijo Trump en Detroit.

Las declaraciones se producen en medio de la escalada de protestas que sacuden al país persa desde fines de 2025 y de la dura respuesta del régimen. En paralelo, el mandatario estadounidense exhortó a los manifestantes a continuar en las calles y aseguró que la "ayuda está en camino".

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que los "asesinos y abusadores" deberán pagar un "precio alto" por la represión. "Patriotas iraníes, sigan protestando, ocupen sus instituciones. He cancelado todas las reuniones con autoridades iraníes hasta que termine el asesinato sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino", escribió.

El presidente ya había anunciado además la imposición de un arancel del 25% a los productos de países que mantengan relaciones comerciales con Irán, endureciendo la presión económica sobre Teherán.

La revuelta popular estalló a fines de 2025, impulsada inicialmente por la grave crisis económica y el fuerte aumento de la inflación, pero rápidamente se transformó en un cuestionamiento general al sistema teocrático que gobierna el país desde la Revolución Islámica de 1979. Las protestas se extendieron a múltiples ciudades y sectores sociales, pese a los intentos del régimen por sofocarlas.

El número de víctimas sigue siendo incierto, en parte por un apagón casi total de internet que ya supera los cuatro días. La cadena opositora Iran International, con sede en Londres, informó que las muertes podrían ascender a 12.000, mientras que una fuente del gobierno iraní reconoció al menos 2.000 fallecidos.

A pesar de las restricciones en las comunicaciones, circularon en redes sociales videos del mortuorio de Kahrizak, al sur de Teherán, donde se observan cientos de cuerpos y familiares abriendo bolsas mortuorias para identificar a sus seres queridos, imágenes que provocaron conmoción internacional y nuevas denuncias por violaciones masivas de derechos humanos.

Las palabras de Trump reavivan el debate sobre el rol de Estados Unidos frente a las protestas internas en Irán. Mientras aliados occidentales condenan la represión, organizaciones de derechos humanos reclaman investigaciones independientes y el restablecimiento inmediato de las comunicaciones.

La Casa Blanca no precisó en qué consistirá la "ayuda" mencionada por el presidente, aunque funcionarios estadounidenses dejaron entrever que podría incluir nuevas sanciones, asistencia humanitaria indirecta y un refuerzo del aislamiento diplomático del régimen iraní. (ANSA).