EEUU: Trump dice que "salvó" a la OTAN y que sin él ya no existiría

"Ninguna persona individual, ni ningún presidente, ha hecho más por la OTAN que Donald J. Trump. Si no hubiera intervenido yo, ahora la OTAN ya no existiría. Habría terminado en el olvido de la historia. Triste, pero cierto", escribió Trump en su red social Truth.

Las declaraciones se inscriben en una larga línea de críticas del mandatario a la Alianza Atlántica, a la que durante su primer mandato acusó reiteradamente de depender en exceso del financiamiento estadounidense.

En esos años, Trump presionó a los países miembros para que aumentaran su gasto en defensa hasta el objetivo del 2% del PBI, bajo amenaza de reducir el compromiso militar de Washington con Europa.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano retomó un discurso aún más confrontativo hacia los aliados europeos, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la ampliación de la OTAN con nuevos miembros y los debates sobre el reparto de cargas dentro de la alianza.

Funcionarios de su administración sostienen que la presión ejercida por Trump contribuyó a que varios países incrementaran efectivamente sus presupuestos militares, aunque expertos y ex funcionarios recuerdan que la OTAN ya había iniciado ese proceso tras la anexión rusa de Crimea en 2014.

Las palabras del presidente también llegan en un momento de creciente tensión transatlántica, luego de que Trump volviera a cuestionar el nivel de compromiso de algunos socios europeos y dejara entrever que Estados Unidos podría revisar su rol dentro de la organización si no se cumplen los objetivos de gasto.

(ANSA).