EEUU.- Trump, dispuesto a vender cazas F-35 a Arabia Saudí

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado este lunes su intención de vender aviones de combate F-35 a Arabia Saudí, "un gran aliado" de Washington, según Trump, a pesar de las reticencias de Israel, que teme un cambio en el equilibrio de fuerzas en Oriente Próximo.

"Vamos a hacerlo. Vamos a vender los F-35" a Arabia Saudí, ha afirmado Trump durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Está previsto que Trump reciba este mismo martes en la Casa Blanca al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, con un recibimiento con toda la pompa diplomática, incluida una cena de pajarita negra.

Arabia Saudí lleva años pidiendo a Estados Unidos la venta de los cazas F-35, el avión operativo más avanzado del mundo, que tiene un coste de unos US$100 millones por unidad, pero Israel, el único país con estos aviones de la región, había conseguido hasta ahora para la operación.

La venta podría encuadrarse en una ampliación de los conocidos como Acuerdos de Abraham por la que varios países árabes han accedido a establecer relaciones diplomáticas con Israel bajo el auspicio de Trump.