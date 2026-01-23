EEUU: Trump: "El acuerdo sobre Groenlandia es para siempre"

"Es un acuerdo para siempre. Hay muchas cosas buenas en el entendimiento, también para Europa. Trabajaremos juntos y la OTAN estará involucrada. No tendremos ningún gasto, salvo el de construir el Golden Dome", dijo Trump al ser consultado sobre el acuerdo a bordo del Air Force One.

Preguntado sobre si Dinamarca estaba conforme, respondió: "Le gusta a todos".

En paralelo, Trump anunció que retiró la invitación al primer ministro canadiense, Mark Carney, para integrar el Board of Peace. "Estimado primer ministro Carney, esta carta sirve para informar que el Consejo de Paz retira su invitación a la adhesión de Canadá al que será el consejo de líderes más prestigioso jamás reunido", escribió el mandatario más tarde en su red Truth Social.

El enfrentamiento entre Trump y Carney se desató en Davos, donde el premier canadiense habló de una era de "rivalidad entre grandes potencias", del debilitamiento del "orden basado en reglas" y del riesgo de que "los fuertes hagan lo que quieran" en perjuicio de los más débiles.

Desde el foro, Trump replicó que Canadá "existe gracias a Estados Unidos". Horas después, Carney respondió que su país "no existe gracias a Estados Unidos" y afirmó que Canadá puede demostrar que "la diversidad es una fortaleza" y que "otra vía es posible" frente al avance del autoritarismo y la exclusión.

La respuesta de Trump fue retirar la invitación al Board of Peace.

Las tensiones entre Washington y Ottawa se mantienen elevadas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en medio de disputas comerciales y de sus reiteradas declaraciones sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en el "Estado número 51" de Estados Unidos.

En otro mensaje publicado en Truth Social, Trump sugirió "poner a prueba" a la OTAN invocando el Artículo 5 del tratado para que la alianza proteja la frontera sur estadounidense frente a la inmigración ilegal. "Tal vez deberíamos invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestro límite sur de nuevas invasiones de inmigrantes ilegales", escribió.

El presidente volvió además a atacar al titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, al celebrar que las tasas hipotecarias cayeran a mínimos de tres años. "Esto demuestra que se equivocó desde el principio. El mercado está superando su obstinación. La Fed fue dañada y desacreditada durante su gestión", afirmó.

Sobre la guerra en Ucrania, Trump dijo que "sería bueno poner fin a la guerra" y aclaró que no se trata de una cuestión económica. "No es por el dinero, es por los soldados que están siendo asesinados", sostuvo.

Consultado en el Air Force One sobre qué concesiones debería hacer su par ruso, Vladimir Putin, respondió: "A este punto, hará concesiones. Todos harán concesiones para que haya un acuerdo. Europa estará involucrada. Lo hago más por Europa que por mí: nosotros tenemos un océano que nos separa, pero yo tengo la capacidad de encontrar acuerdos".

Finalmente, Trump confirmó que habló con la líder opositora venezolana María Corina Machado durante su regreso de Davos a bordo del Air Force One.

"Me cae muy bien", dijo, al tiempo que afirmó que Venezuela cuenta actualmente con un "liderazgo fuerte". (ANSA).