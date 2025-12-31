EEUU: Trump emite sus primeros vetos del segundo mandato

El lunes, Trump vetó una iniciativa vinculada a un proyecto de oleoducto y otra legislación que ampliaba tierras destinadas a la Miccosukee Tribe en Florida. Ambos proyectos habían sido aprobados por voto por voz en la Cámara de Representantes y el Senado, una señal de consenso transversal.

El primer veto alcanzó al Finish the Arkansas Valley Conduit Act, una ley destinada a facilitar la finalización de un proyecto de infraestructura para llevar agua potable al sudeste de Colorado. En una carta enviada a la Cámara baja, Trump justificó su decisión al señalar que la construcción del oleoducto se prolongó durante demasiado tiempo y generó costos excesivos.

"Ya es suficiente", escribió el mandatario. "Mi administración está comprometida a evitar que los contribuyentes estadounidenses sigan financiando políticas costosas y poco confiables. Poner fin a los enormes gastos financiados por los contribuyentes y restaurar la disciplina fiscal es vital para el crecimiento económico y la salud fiscal de LA NACION".

La autora del proyecto, la congresista Lauren Boebert, reaccionó en redes sociales con un mensaje escueto: "Esto no terminó".

Los dos senadores de Colorado, ambos demócratas, criticaron duramente la decisión presidencial. Michael Bennet calificó el veto como una "gira de venganza", mientras que John Hickenlooper acusó a Trump de "jugar a la política partidaria y castigar a Colorado, dejando a las comunidades rurales sin agua potable".

Hickenlooper instó al Congreso a intentar revertir el veto, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

El segundo veto presidencial recayó sobre el Miccosukee Reserved Area Amendments Act, una ley que buscaba ampliar el área reservada de la tribu Miccosukee para incluir una porción del Parque Nacional Everglades conocida como Osceola Camp. El proyecto había sido impulsado por el congresista republicano Carlos Gimenez.

En su carta explicativa, Trump acusó a la tribu Miccosukee de intentar "obstruir políticas migratorias razonables que el pueblo estadounidense respaldó de manera decisiva" al elegirlo presidente.

Durante su primer mandato, Trump vetó 10 proyectos de ley, y solo uno de esos vetos fue revertido por el Congreso. Su primer veto entonces llegó dos años después de asumir, cuando bloqueó una resolución del Senado que buscaba poner fin a la emergencia nacional declarada en la frontera sur.

Los vetos anunciados esta semana marcan así el inicio de una nueva etapa de confrontación entre la Casa Blanca y el Capitolio, incluso en iniciativas que contaban con apoyo bipartidista. (ANSA).