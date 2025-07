EEUU: Trump en sus clubes de golf en Escocia, polémicas

Una visita destinada a ser sellada con el habitual homenaje del primer ministro laborista Keir Starmer, dispuesto a salir corriendo de Londres para reunirse con su gran aliado. E incluso del Primer Ministro de Gobierno Local Escocés, John Swinney, miembro de un partido —el independentista y progresista SNP— que anteriormente se ha mostrado ferozmente hostil, y al que se le ha encomendado en esta ocasión actuar como su acompañante a su llegada.

Además de una crucial reunión sorpresa cara a cara con Ursula von der Leyen, quien sale de Bruselas el domingo y en verano de vacaciones para intentar cerrar el asunto arancelario en nombre de la UE.

Pero también es una visita plagada de la habitual oleada de controversias. Desde protestas de diversos grupos activistas locales hasta críticas internacionales, que acusan a Trump de incurrir en conflictos de intereses, como ningún presidente estadounidense en la historia reciente lo ha hecho con tanta naturalidad, en pleno mandato en la Casa Blanca.

La agenda está sujeta a ajustes sobre la marcha y a la inventiva del presidente-magnate de 79 años. Planea viajar entre los dos lujosos resorts escoceses adquiridos por su familia: Tunrnberry, en Ayrshire, y Menie, en Aberdeenshire, donde bendecirá la inauguración (prevista para el 13 de agosto) de un impresionante campo de golf.

Al tratarse de un encuentro informal, no habrá contacto con el rey Carlos III, a diferencia de lo que ocurrirá en septiembre durante su segunda visita de estado formal a Londres, un honor nunca concedido a otros líderes extranjeros en la historia moderna del Reino Unidos.

Sin embargo, habrá una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, quien se espera que se reúna con él el lunes en su casa en Escocia, en una propiedad de la familia Trump, para hablar sobre las relaciones comerciales bilaterales; así como, inevitablemente, sobre Medio Oriente y Ucrania.

Todo esto forma parte de una misión que se desarrolla mientras las crisis de la guerra entre Moscú y Kiev y las masacres y la hambruna en Gaza siguen sin resolverse (esta última, abordada por Trump con una sentencia de muerte para Hamás y un comentario burlón sobre las intenciones del presidente francés, Emmanuel Macron, de reconocer el Estado de Palestina).

Y mientras tanto, en casa, el escándalo en torno a las asociaciones con famosos del difunto intermediario pedófilo Jeffrey Epstein crece (un escándalo que en su día explotó y ahora califica de "nuevo engaño demócrata", aunque corre el riesgo de volverse en su contra).

Además, algunos medios de comunicación estadounidenses, como ABC, están haciendo balance de un viaje no oficial, pero con un alto coste para los contribuyentes: solo el Air Force One, recientemente modificado, cuesta US$200.000 por hora de vuelo, y el Marine One, transportado en la bodega con su helicóptero gemelo para viajes nacionales, también tiene tarifas por hora de unos US$20.000. Y eso sin contar el costo de la gigantesca limusina presidencial, la comitiva y la seguridad. Las agencias de seguridad del Reino Unido también están en alerta máxima. La Policía de Escocia, en primer lugar, ha lanzado un amplio operativo preventivo en torno a las propiedades de los huéspedes, además de cerrar varias carreteras entre Ayrshire y Aberdeenshire, restringir el espacio aéreo y vigilar la frontera administrativa con Inglaterra. Entre los objetivos está prevenir posibles "complots terroristas" contra Trump, quien resultó herido en un atentado en Pensilvania el año pasado, así como mantener a raya las protestas planeadas por los manifestantes locales de izquierda y ecologistas, que ya han salido a las calles desde Edimburgo hasta Aberdeen para denunciar no solo los abusos ambientales atribuidos a la expansión de sus complejos turísticos, sino también las políticas generales de un presidente "no bienvenido en Escocia" y "amigo de Epstein". (ANSA).