EEUU: Trump endurece el veto a la ayuda exterior contra aborto y género

El anuncio fue realizado este viernes por el vicepresidente JD Vance en la Marcha por la Vida en Washington.

"Estamos ampliando esta política para proteger la vida, combatir la DEI y las ideologías radicales de género que se aprovechan de nuestros niños", dijo Vance.

El vicepresidente agregó que la política será "unas tres veces más grande que antes" y sostuvo que el gobierno está "orgulloso porque creemos en luchar por la vida".

Conocida por sus críticos como la "global gag rule" (regla mordaza global), la política ya bloqueaba fondos estadounidenses para organizaciones extranjeras que practiquen abortos, asesoren o deriven pacientes a servicios de interrupción del embarazo, incluso cuando esas actividades sean legales en sus países y se financien con recursos no estadounidenses.

La norma fue instaurada por primera vez en 1984 por el entonces presidente Ronald Reagan durante una conferencia de Naciones Unidas en Ciudad de México, con el objetivo de impedir que la ayuda exterior de Estados Unidos se utilizara para promover el aborto.

Desde entonces, la política fue derogada por presidentes demócratas y restablecida por presidentes republicanos. Trump la reimpuso tras regresar a la Casa Blanca y ahora decidió ampliarla significativamente.

Antes del discurso de Vance, Trump se dirigió a los participantes de la marcha a través de un video grabado.

"Estamos devolviendo la fe a Estados Unidos. Estamos devolviendo a Dios", afirmó el presidente. "Hemos detenido el financiamiento forzado de los contribuyentes al aborto dentro y fuera del país".

La medida generó inmediatas reacciones de organizaciones de derechos reproductivos. El Center for Reproductive Rights calificó la decisión como "una asombrosa renuncia a la decencia humana básica" (ANSA).