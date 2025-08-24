EEUU: Trump estudia enviar militares a Chicago

El Pentágono lleva semanas trabajando en diversas opciones, incluyendo el despliegue —quizás incluso en septiembre— de la Guardia Nacional en la tercera área metropolitana más poblada de Estados Unidos.

La ira del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, no se hizo esperar.

"No hay ninguna emergencia: la acción del presidente es un abuso de poder", bramó el demócrata, heredero de la familia fundadora de la Hyatt Hotel Corporation y uno de los críticos más acérrimos de Trump.

No está claro cuánto durará su resistencia a la intervención del presidente. Sin duda, el gobernador hará todo lo posible, junto con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, para evitar el despliegue de la Guardia Nacional, como se hizo temporalmente en Los Ángeles y luego en Washington. La policía de la capital fue federalizada de hecho, y Trump no descartó tomar el control de la ciudad si la alcaldesa no demuestra su capacidad para gestionarla.

En los últimos días, el magnate había insinuado que Chicago sería su próximo objetivo.

"Es un desastre, y el alcalde es sumamente incompetente", dijo.

De hecho, el Pentágono ha estado considerando una intervención en la ciudad de Al Capone, pero también en la ciudad de Obama y el Papa León XIV.

Al igual que Washington y Los Ángeles, se considera una "ciudad santuario" que, en los últimos años, ha adoptado una política de inmigración abierta.

La administración Trump lleva mucho tiempo declarando la guerra a estos "santuarios" y a todos aquellos que obstaculizan su represión migratoria.

La fiscal general Pam Bondi envió recientemente una carta a varios líderes estatales y locales en la que afirma que las "políticas santuario" obstaculizan la correcta implementación de la ley y, en consecuencia, serán impugnadas legalmente.

La controversia sobre los planes del Pentágono para Chicago estalló de inmediato.

"El presidente no está desplegando tropas en el extranjero, pero lo está haciendo contra los estadounidenses", declaró Rahm Emanuel, exalcalde de Chicago y posible candidato demócrata para 2028.

"No tiene autoridad para hacerlo. Solo quiere distraer la atención de su falta de popularidad", añadió Hakeem Jeffries, líder de la minoría liberal de la Cámara de Representantes.

La obsesión de Trump por gestionar las principales ciudades de Estados Unidos no es nueva. En el pasado, cuando era solo un magnate inmobiliario, corrían frecuentes rumores sobre su posible candidatura a la alcaldía de Nueva York, dado su compromiso de hacer la ciudad más segura y hermosa.

Desde entonces, Trump se ha convertido en presidente, pero su interés por la alcaldía no parece haber disminuido: en Washington, no solo ha prometido combatir la delincuencia, sino que también se ha comprometido a mejorar parques y calles para embellecerla.

Analistas dicen que estas son palabras más propias de un alcalde que de un comandante en jefe.

Y mientras Chicago tiembla, muchos se preguntan cuáles serán sus próximos objetivos. Baltimore ("Puedo enviar tropas si es necesario", ya dijo Trump) y Nueva York, la antigua ciudad del presidente, que elegirá a su alcalde en noviembre, parecen estar en su punto de mira. El candidato demócrata Zorhan Mamdani va por delante y es posible que Trump aproveche la posible victoria del hombre al que llamó "comunista" para lanzar un ataque contra la ciudad.

