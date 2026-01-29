EEUU: Trump evalúa ataques contra Irán para forzar un cambio de régimen

Según las fuentes, Trump analiza medidas destinadas a generar condiciones para un eventual "cambio de régimen", luego de que la represión contra manifestaciones internas dejara miles de muertos y debilitara al movimiento opositor.

Las fuentes indicaron que entre las alternativas evaluadas figuran ataques dirigidos contra comandantes militares, estructuras de seguridad e instituciones consideradas por Washington como responsables de la violencia contra manifestantes.

El objetivo, según el análisis interno, sería reforzar la confianza de los sectores opositores para impulsar acciones contra edificios gubernamentales y estructuras del Estado.

Entre las opciones debatidas también aparece la posibilidad de una operación de mayor escala, con impacto estratégico duradero, que podría incluir objetivos vinculados a programas de misiles balísticos capaces de alcanzar aliados estadounidenses en Medio Oriente, o instalaciones relacionadas con el programa nuclear iraní, en particular el enriquecimiento de uranio.

Sin embargo, según las mismas fuentes, el mandatario aún no tomó una decisión final sobre una eventual acción militar ni sobre el alcance de las medidas a adoptar.

El escenario se inscribe en un contexto de alta tensión entre Washington y Teherán, marcado por sanciones económicas, disputas por el programa nuclear iraní y episodios de confrontación indirecta en Medio Oriente a través de actores regionales.

Analistas internacionales señalan que cualquier acción militar directa podría generar un fuerte impacto geopolítico en la región, con riesgos de escalada y efectos sobre mercados energéticos globales y la seguridad de aliados estadounidenses.

En las últimas semanas, Trump advirtió públicamente que Estados Unidos no tolerará avances iraníes en materia nuclear ni ataques contra sus aliados en Medio Oriente.

El mandatario sostuvo que Washington está preparado para responder "con fuerza sin precedentes" ante cualquier provocación y reiteró que "todas las opciones están sobre la mesa", incluida la vía militar, en caso de que Teherán cruce lo que definió como "líneas rojas estratégicas" (ANSA).