EEUU: Trump frena sanciones tecnológicas contra China antes de cumbre con Xi

Entre las medidas que han sido postergadas o descartadas figura una prohibición total de las operaciones en Estados Unidos de la empresa china China Telecom, así como restricciones a la venta de equipos fabricados por compañías chinas destinados a los centros de datos estadounidenses, sectores considerados estratégicos para la seguridad cibernética y la infraestructura digital nacional.

También se ha congelado la propuesta de prohibir la venta interna de routers de la marca TP-Link y la actividad en el mercado estadounidense de gigantes de telecomunicaciones como China Unicom y China Mobile, junto con otra iniciativa que habría prohibido la comercialización de camiones y autobuses eléctricos de origen chino en el país.

Estas decisiones forman parte de un conjunto de maniobras de Washington para modular la presión sobre Pekín en momentos de intensas negociaciones diplomáticas y económicas entre las dos mayores economías del mundo, luego de una tregua comercial acordada el pasado octubre entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

Ese pacto incluyó, entre otros puntos, el compromiso chino de retrasar restricciones severas a la exportación de minerales de tierras raras, recursos esenciales para la producción de semiconductores, baterías y otros insumos tecnológicos de punta.

La suspensión de estas medidas busca evitar tensiones adicionales justo antes del encuentro bilateral de alto nivel programado para abril, en el que se espera que ambos líderes intenten consolidar un marco más estable para la relación económica y estratégica entre sus países.

No obstante, la decisión ha generado críticas de analistas y exfuncionarios gubernamentales que advierten que las medidas pospuestas eran necesarias para contrarrestar la creciente influencia de China en sectores sensibles de la tecnología estadounidense, como redes de telecomunicaciones, centros de datos y la infraestructura para inteligencia artificial, cuya expansión está en auge. (ANSA).