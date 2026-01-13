EEUU: Trump gira hacia los progresistas en su agenda económica

En ese marco, Trump llamó el lunes a la senadora Elizabeth Warren, luego de que la legisladora pronunciara un duro discurso en el que criticó a su propio partido por su cercanía con grandes donantes. El contacto fue confirmado tanto por la propia Warren como por la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Le transmití este mismo mensaje sobre la asequibilidad directamente", señaló Warren, quien afirmó haberle propuesto al presidente impulsar una ley para limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito y presionar a los republicanos de la Cámara baja para aprobar la iniciativa bipartidista ROAD to Housing Act, destinada a aumentar la oferta de viviendas y reducir costos.

En los últimos días, Trump reactivó una promesa de campaña para fijar un tope del 10% a los intereses de las tarjetas de crédito —que no logró concretar en el primer año de su mandato—, y anunció su intención de prohibir que grandes inversores compren viviendas residenciales y ordenó a las hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac invertir hasta 200.000 millones de dólares en bonos hipotecarios.

Estas iniciativas generaron incomodidad entre los conservadores económicos tradicionales. Trump también sorprendió al avalar que el Estado tome participaciones en empresas privadas, amenazar a compañías que no acaten sus exigencias y presionar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que baje las tasas de interés, en paralelo a una investigación del Departamento de Justicia sobre el banco central.

"No son políticas de libre mercado ni de gobierno limitado, y además crean un precedente peligroso", advirtió Marc Short, ex jefe de gabinete del entonces vicepresidente Mike Pence, al señalar que ese poder podría ser usado luego por un presidente demócrata.

Durante buena parte de su segundo mandato, Trump impulsó medidas rechazadas por los progresistas, como el desmantelamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, recortes impositivos para los sectores de mayores ingresos y el vencimiento de subsidios del sistema de salud. Su propuesta de hipotecas a 50 años fue abandonada tras fuertes críticas.

El senador Bernie Sanders expresó dudas sobre el giro discursivo del presidente. "Prometió limitar las tasas de las tarjetas al 10%, pero en cambio desreguló a los grandes bancos, que hoy cobran hasta 30%", escribió el legislador en redes sociales. Warren, por su parte, sostuvo que hasta ahora Trump "no ha hecho más que aumentar los costos para las familias".

El cambio de enfoque coincide con una estrategia más amplia de la Casa Blanca para disputar con los demócratas el eje de la asequibilidad, un tema clave que impulsó recientes victorias opositoras en elecciones estatales y municipales. Según un funcionario de alto rango, Trump detallará su agenda económica en un discurso ante el Detroit Economic Club, donde presentará nuevas propuestas y un plan integral de vivienda.

Varias de las iniciativas requerirán aprobación del Congreso y enfrentan resistencia tanto de republicanos pro-empresariales como de demócratas moderados. Aun así, algunas cuentan con respaldo bipartidista. (ANSA).