EEUU: Trump homenajea a Jesse Jackson y recuerda su relación

"Era un buen hombre, con mucha personalidad, garra e inteligencia de la calle. Era muy sociable, una persona que realmente amaba a la gente", afirmó el mandatario. A pesar de las acusaciones de racismo que enfrenta, Trump expresó que "siempre fue un placer trabajar con Jesse".

Estas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Truth se producen en un momento en que figuras políticas y sociales de Estados Unidos reevalúan el legado de Jackson, considerado una de las voces más influyentes del movimiento por los derechos civiles y de la política afroestadounidense.

Jesse Jackson, un pastor bautista y figura central del movimiento por los derechos civiles, fue colaborador cercano de Martin Luther King Jr. en la década de 1960.

Participó en campañas clave contra la segregación racial y promovió programas de registro electoral y movilización política en comunidades afroamericanas. Tras el asesinato de King en 1968, Jackson consolidó su liderazgo nacional y fundó Operation PUSH, enfocándose en la igualdad económica, el acceso al empleo y la representación política.

Además, creó la Rainbow Coalition, que buscó articular una alianza entre minorías, sindicatos, agricultores, estudiantes y sectores progresistas. Jackson se postuló dos veces como precandidato presidencial por el Partido Demócrata, en 1984 y 1988, marcando un precedente histórico para futuras candidaturas de minorías raciales.

Aparte de su actividad política, Jackson tuvo un papel activo en mediaciones internacionales y diplomacia. Participó en gestiones para la liberación de prisioneros estadounidenses en conflictos en Medio Oriente, Africa y América Latina, reforzando su influencia más allá de la política doméstica.

En el ámbito económico, impulsó campañas para promover la contratación de minorías y el acceso equitativo a contratos públicos, conocido como "corporate inclusion", para aumentar la participación de comunidades marginadas en el sistema empresarial.

Desde que anunció su diagnóstico de Parkinson en 2017, su actividad pública disminuyó, aunque continúa siendo una figura simbólica en el activismo por los derechos civiles. Trump también evoca un vínculo personal con Jackson, que data de años antes de su carrera política, vinculándose a iniciativas comunitarias en Nueva York.

Este homenaje se inscribe en la tradición estadounidense de reconocimiento a figuras históricas del movimiento por los derechos civiles, cuyo legado sigue influyendo en el debate contemporáneo sobre igualdad racial, representación y justicia social. (ANSA).