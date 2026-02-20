EEUU: Trump, "hoy firmaré aranceles globales adicionales del 10%"

Trump explicó que firmará una orden ejecutiva para imponer aranceles globales del 10% con base en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aranceles globales de hasta el 15%, pero por un período de tan solo 150 días. El presidente añadió que los aranceles impuestos bajo las Secciones 232 y 301 de la misma ley siguen vigentes.

El presidente de Estados Unidos expresó su "profunda decepción" por la decisión de la Corte Suprema que declaró ilegal el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles, aseguró que las tarifas "seguirán vigentes" y lanzó duras críticas contra el tribunal, afirmando incluso que algunos jueces constituyen "una vergüenza para la nación" (ANSA)