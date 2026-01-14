EEUU: Trump humilla al nuevo rostro de CBS

"Si no hubiera ganado las elecciones y hubiera vencido Kamala Harris, estarías sin trabajo", lanzó Trump, en referencia a la reciente reconfiguración accionaria de Paramount, casa matriz de CBS. "Ciertamente no tendrías el puesto, ni el salario que te pagan", insistió el mandatario.

La frase apuntó directamente al trasfondo empresarial del grupo: el año pasado Paramount fue adquirida por Skydance, controlada por David Ellison, hijo del magnate tecnológico Larry Ellison, uno de los históricos y más influyentes aliados políticos de Trump.

La operación contó con el visto bueno de la nueva administración republicana, un dato que el presidente utilizó para marcar poder e influencia sobre los grandes conglomerados mediáticos.

En el mismo intercambio, Trump volvió a cuestionar el rol de los grandes medios tradicionales, a los que acusó de haber perdido credibilidad frente a la opinión pública.

Señaló que su regreso a la Casa Blanca fue también una reacción al "sesgo" informativo y a lo que definió como una desconexión entre las redacciones y el electorado estadounidense, insistiendo en que las audiencias "ya no confían en lo que ven en televisión".

El presidente también defendió el reordenamiento del poder en Washington tras su victoria electoral y sostuvo que las empresas, los mercados y los medios "entienden ahora quién toma las decisiones".

Sin mencionar nombres propios, dejó en claro que, a su juicio, la nueva etapa política obliga a las corporaciones mediáticas a "adaptarse a la realidad", un mensaje que muchos interpretaron como una advertencia directa al establishment periodístico.

Dokoupil fue elegido por la nueva directora de CBS News, Bari Weiss, y asumió formalmente el 5 de enero la conducción del noticiero central, ocupando una silla simbólica que en el pasado perteneció a íconos del periodismo estadounidense como Ed Murrow, Walter Cronkite y Dan Rather.

Procedente de los morning shows, Dokoupil representa el intento de CBS de reformular su perfil editorial, alejándose de la confrontación directa con el poder político y, en particular, con la Casa Blanca, tras años de tensiones entre los grandes medios y Trump.

El propio presidente dejó entrever esa nueva dinámica al convertir la entrevista en un mensaje hacia el interior de la industria mediática.

Sin embargo, el cambio aún no se traduce en mejores números.

Según datos de Nielsen, la primera semana de Dokoupil al frente del CBS Evening News promedió 4,17 millones de espectadores, lo que supone una caída del 23% respecto del mismo período de 2025 y confirma el delicado momento de audiencia que atraviesa la histórica señal. (ANSA).